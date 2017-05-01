وأخيرا...حملة وطنية لتسجيل الأطفال بدون هوية تحت إشراف ''مصطفى الرميد'' ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ''مصطفى الرميد'' قد أشرف على تشكيل لجنة يتكون أعضاؤها من من وزير الداخلية ووزير التربية الوطنية ووزير العدل والحريات لإيجاد حلول للمواليد ''بدون

شوف تيفي



علمت ''شوف تيفي'' أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ''مصطفى الرميد'' قد أشرف على تشكيل لجنة يتكون أعضاؤها من من وزير الداخلية ووزير التربية الوطنية ووزير العدل والحريات لإيجاد حلول للمواليد ''بدون هوية''.



وأكد سعد الدين العثماني خلال مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس على وجود حملة وطنية تخص الأطفال بدون أوراق هوية رسمية، تساهم بشكل كبير في عدم حرمانهم من التعليم والتطبيب وكافة الحقوق التي يتمتع بها أقربائهم البيولوجيون.



وحسب كلمة رئيس الحكومة فاللجنة ستقوم بإحصاء عدد الأطفال بدون هوية في المغرب لمعالجة الموضوع وإيجاد حلول للقضية، لكونهم أطفال مغاربة.





