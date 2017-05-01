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عاجل و خطير..''عساس'' يحرق نفسه أمام مركب محمد الخامس بالبيضاء وهذه هي التفاصيل الصادمة

بتاريــخ : 1 يونيو 2017 / 17:34 عاجل و خطير..عساس يحرق نفسه أمام مركب محمد الخامس بالبيضاء وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق
عاجل و خطير..''عساس'' يحرق نفسه أمام مركب محمد الخامس بالبيضاء وهذه هي التفاصيل الصادمة
أقدم رجل يعمل حارسا للسيارات بحي ''المعاريف'' بمدينة الدار البيضاء , على إحراق ذاته قبل قليل من يومه الخميس باستعمال مادة حارقة.

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

أقدم رجل يعمل حارسا للسيارات بحي ''المعاريف'' بمدينة الدار البيضاء , على إحراق ذاته قبل قليل من يومه الخميس باستعمال مادة حارقة.

وذكرت مصادر ''شوف تيفي'' أن الحارس الليلي أقدم على فعلته أمام مركب محمد الخامس الدولي , وتم نقله نحو مصلحة الحروق التابعة لمستشفى ''ابن رشد'' دون إعطاء تفاصيل إضافية .

وسنوافيكم بجديد هذا الحادث بالفيديو..


‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

عساس شوف تيفي الحارس الليلي ابن رشد

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