 ''حنان رحاب'' ترفض ''ريع'' و''هدية'' رئيس مجلس النواب والقيادي في حزب ''الوردة'' الحبيب المالكي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..أول خروج لأرملة مرداس من سجن عكاشة في رمضان | مجتمع

عاجل..أول خروج لأرملة مرداس من سجن عكاشة في رمضان

عاجل وبالصور..انفجار سيارة مفخخة يهز المملكة العربية السعودية في سادس أيام رمضان | دولي

عاجل وبالصور..انفجار سيارة مفخخة يهز المملكة العربية السعودية في سادس أيام رمضان

رامز تحت الأرض | حلقة الاعلامية الشهيرة علا الفارس (بث مباشر) | منوعات

رامز تحت الأرض | حلقة الاعلامية الشهيرة علا الفارس (بث مباشر)

وأخيرا...حملة وطنية لتسجيل الأطفال بدون هوية تحت إشراف مصطفى الرميد | مجتمع

وأخيرا...حملة وطنية لتسجيل الأطفال بدون هوية تحت إشراف ''مصطفى الرميد''

مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2017 | بوليتيك

مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2017

عاجل و خطير..عساس يحرق نفسه أمام مركب محمد الخامس بالبيضاء وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

عاجل و خطير..''عساس'' يحرق نفسه أمام مركب محمد الخامس بالبيضاء وهذه هي التفاصيل الصادمة

حنان رحاب ترفض ريع وهدية رئيس مجلس النواب والقيادي في حزب الوردة الحبيب المالكي | بوليتيك

''حنان رحاب'' ترفض ''ريع'' و''هدية'' رئيس مجلس النواب والقيادي في حزب ''الوردة'' الحبيب المالكي

صادم.. العشرات من النساء تعراو وسط الشارع العام نهاراً.. وها علاش | منوعات

صادم.. العشرات من النساء تعراو وسط الشارع العام نهاراً.. وها علاش

بالفيديو:النيابة العامة لا زالت لم توجه أية تهمة لناصر الزفزافي و من معه على خلفية أحداث الحسيمة | بووز

بالفيديو:النيابة العامة لا زالت لم توجه أية تهمة لناصر الزفزافي و من معه على خلفية أحداث الحسيمة

الزفزافي وزراع الفتنة بيننا

''حنان رحاب'' ترفض ''ريع'' و''هدية'' رئيس مجلس النواب والقيادي في حزب ''الوردة'' الحبيب المالكي

بتاريــخ : 1 يونيو 2017 / 17:29 حنان رحاب ترفض ريع وهدية رئيس مجلس النواب والقيادي في حزب الوردة الحبيب المالكي | بوليتيك
''حنان رحاب'' ترفض ''ريع'' و''هدية'' رئيس مجلس النواب والقيادي في حزب ''الوردة'' الحبيب المالكي
أعلنت النائبة البرلمانية ''حنان رحاب'' التي فازت في اللائحة الوطنية لحزب الإتحاد الإشتراكي، عن تسليمها الهاتف الذي توصلت به من إدارة مجلس النواب كسائر أعضاء الغرفة الأولى للبرلمان.

شوف تيفي

أعلنت النائبة البرلمانية ''حنان رحاب'' التي فازت في اللائحة الوطنية لحزب الإتحاد الإشتراكي، عن تسليمها الهاتف الذي توصلت به من إدارة مجلس النواب كسائر أعضاء الغرفة الأولى للبرلمان.

وتأتي خطوة البرلمانية ''رحاب'' بإعادة الهاتف النقال، في ظل النقاش القوي الذي خلفه موافقة رئيس مجلس النواب ''الحبيب المالكي'' الذي يرأس '' في الان ذاته اللجنة الإدارية لحزب الإتحاد الإشتراكي التي تعتبر ''حنان رحاب'' عضوة فيه''، على منح هواتف نقالة ولوحات إلكترونية وبطائق بنزين لجميع أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 395 عضو، وهو ماسيكلف ميزانية المجلس مبالغ مالية إضافية.

وسبق ''لحنان رحاب'' أن كشفت من خلال تدوينات على حائطها بالفايسبوك، أنها لاتتوفر على رخصة للسياقة، وتخاف من سياقة السيارات، في رد على تساؤلات للفايسبوكيين حول مال بطائق البنزين التي يستفيذ منها النواب البرلمانيين.


‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

البرلمان السيارات الفايسبوك مجلس النواب شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2017 | بوليتيك

مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2017

العثماني يلتقي بوزيري الداخلية والعدل للتداول حول الحسيمة والأمن والإستقرار | بوليتيك

العثماني يلتقي بوزيري الداخلية والعدل للتداول حول الحسيمة و''الأمن'' و''الإستقرار''

من جديد..خلافات بين قادات الإستقلال تؤجل التحضير للمؤتمر المقبل للحزب | بوليتيك

من جديد..خلافات بين قادات الإستقلال تؤجل التحضير للمؤتمر المقبل للحزب

مندوبية السجون تكشف أسباب إضراب سجين عن الطعام منذ 16 فبراير | بوليتيك

مندوبية السجون تكشف أسباب إضراب سجين عن الطعام منذ 16 فبراير

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

تصريح الحكومة موضوع مشاريع الحسيمة | خارج البلاطو
منذ 3 ثواني

تصريح الحكومة موضوع مشاريع الحسيمة

تلميذ في الباكالوريا..حشومة يعطيونا الحبس إيلا حصلونا كنقلوا | بــووز

تلميذ في الباكالوريا..حشومة يعطيونا الحبس إيلا حصلونا كنقلوا

رسالة قوية لناصر الزفزافي و أهل الحسيمة من يوسف الزروالي‎ | قنوات أخرى

رسالة قوية لناصر الزفزافي و أهل الحسيمة من يوسف الزروالي‎

بالفيديو.. خدع بصرية تحقق نسبة مشاهدات خيالية | قنوات أخرى

بالفيديو.. خدع بصرية تحقق نسبة مشاهدات خيالية

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل..أول خروج لأرملة مرداس من سجن عكاشة في رمضان | مجتمع
منذ 5 دقائق

عاجل..أول خروج لأرملة مرداس من سجن عكاشة في رمضان

عاجل وبالصور..انفجار سيارة مفخخة يهز المملكة العربية السعودية في سادس أيام رمضان | دولي

عاجل وبالصور..انفجار سيارة مفخخة يهز المملكة العربية السعودية في سادس أيام رمضان

رامز تحت الأرض | حلقة الاعلامية الشهيرة علا الفارس (بث مباشر) | منوعات

رامز تحت الأرض | حلقة الاعلامية الشهيرة علا الفارس (بث مباشر)

وأخيرا...حملة وطنية لتسجيل الأطفال بدون هوية تحت إشراف مصطفى الرميد | مجتمع

وأخيرا...حملة وطنية لتسجيل الأطفال بدون هوية تحت إشراف ''مصطفى الرميد''

﻿ ﻿
اليوم 13:44 GMT

عاجل: في هذه الأثناء..العافية شاعلة فمستعجلات ابن رشد فكازا

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.