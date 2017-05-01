''حنان رحاب'' ترفض ''ريع'' و''هدية'' رئيس مجلس النواب والقيادي في حزب ''الوردة'' الحبيب المالكي ﻿

أعلنت النائبة البرلمانية ''حنان رحاب'' التي فازت في اللائحة الوطنية لحزب الإتحاد الإشتراكي، عن تسليمها الهاتف الذي توصلت به من إدارة مجلس النواب كسائر أعضاء الغرفة الأولى للبرلمان.

شوف تيفي



أعلنت النائبة البرلمانية ''حنان رحاب'' التي فازت في اللائحة الوطنية لحزب الإتحاد الإشتراكي، عن تسليمها الهاتف الذي توصلت به من إدارة مجلس النواب كسائر أعضاء الغرفة الأولى للبرلمان.



وتأتي خطوة البرلمانية ''رحاب'' بإعادة الهاتف النقال، في ظل النقاش القوي الذي خلفه موافقة رئيس مجلس النواب ''الحبيب المالكي'' الذي يرأس '' في الان ذاته اللجنة الإدارية لحزب الإتحاد الإشتراكي التي تعتبر ''حنان رحاب'' عضوة فيه''، على منح هواتف نقالة ولوحات إلكترونية وبطائق بنزين لجميع أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 395 عضو، وهو ماسيكلف ميزانية المجلس مبالغ مالية إضافية.



وسبق ''لحنان رحاب'' أن كشفت من خلال تدوينات على حائطها بالفايسبوك، أنها لاتتوفر على رخصة للسياقة، وتخاف من سياقة السيارات، في رد على تساؤلات للفايسبوكيين حول مال بطائق البنزين التي يستفيذ منها النواب البرلمانيين.





