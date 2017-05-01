صادم.. العشرات من النساء تعراو وسط الشارع العام نهاراً.. وها علاش ﻿

"شوف تيفي"
في خطوة لا تصدق، أقدمت العشرات من ناشطات حقوق المرأة في الأرجنتين، بتنظيم وقفة احتجاجية، صباح أمس الأربعاء،بالقرب من مقر إقامة الرئيس موريسيو ماكري في بوينس آيرس، وهن عاريات.
وحسب موقع صحيفة "الدايلي ميل" فقد قامت المحتجات بالتعري كليا والوقوف أمام القصر الرئاسي، حيث عبرن عن استنكارهن للعنف الممارس ضد النساء.
وأوضحت الصحيفة أن النساء العاريات، قمن خلال الاحتجاج بتشغيل الموسيقى، بالإضافة إلى قراءة بعض الحقائق عن العنف ضد المرأة.
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