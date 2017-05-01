انفراد: الفنان أمينوكس مزال مريض و مغاديش يغني فرمضان ﻿

علمت'' شوف تيفي'' من مصادر قريبة من الفنان المغربي أمين التمري الملقب بأمينوكس، أن الأخير لا زال في فترة نقاهة بعد أزمة مرضية ألمت به.

شوف تيفي:

علمت" شوف تيفي" من مصادر قريبة من الفنان المغربي أمين التمري الملقب بأمينوكس، أن الأخير لا زال في فترة نقاهة بعد أزمة مرضية ألمت به.

و قالت مصادرنا،إن أمينوكس و رغم العروض التي تلقاها،قرر توقيف نشاطه الفني خلال هذا الشهر الفضيل و التركيز على صحته.

و سبق لأمينوكس أن أعلن عبر صفحته الرسمية بالفايسبوك،أنه سيعتزل الفن بسبب ظروفه الصحية.