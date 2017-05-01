عاجل..من قلب مقر فرقة الشرطة القضائية بالبيضاء: هذه هي حالة الموقوفين في أحداث الحسيمة رفقة ناصر الزفزافي ﻿

أكدت هيئة الدفاع المكلفة بمتابعة ملف المعتقلين على خلفية الأحداث الأخيرة بالحسيمة يومه الخميس، لـ ''شوف تيفي'' أن جميع الموقوفين المتواجدين بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء

"شوف تيفي": ​ف. ع. +ا. ط.​

أكدت هيئة الدفاع المكلفة بمتابعة ملف المعتقلين على خلفية الأحداث الأخيرة بالحسيمة يومه الخميس، لـ "شوف تيفي" أن جميع الموقوفين المتواجدين بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء في حالة صحية جيدة، وأن ظروف اعتقالهم تمر بشكل عادي.

وكشفت الهيئة عن مقابلتها لجميع الموقوفين ومن بينهم الذراع الأيمن لناصر الزفزافي محمد جلول باسثتناء الزفزافي بعد تمديد حراسته النظرية ، مشيرة إلى أنها تنتظر إعلان محكمة الاستئناف بالحسيمة عن موعد أولى الجلسات للنظر في التهم التي قد توجه للموقوفين.

وبخصوص الزفزافي، فقد أكدت هذه الهيئة عدم لقائها به وبموقوف آخر أُعتقل معه، نظرا لوجوده تحت تدابير الحراسة النظرية التي لم تنتهي مدتها المحددة بعد.