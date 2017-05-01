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العثماني يلتقي بوزيري الداخلية والعدل للتداول حول الحسيمة و''الأمن'' و''الإستقرار''

بتاريــخ : 1 يونيو 2017 / 16:24 العثماني يلتقي بوزيري الداخلية والعدل للتداول حول الحسيمة والأمن والإستقرار | بوليتيك
العثماني يلتقي بوزيري الداخلية والعدل للتداول حول الحسيمة و''الأمن'' و''الإستقرار''
صرح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أنه يعقد لقاءات متتالية وبشكل دوري، مع وزيري الداخلية والعدل والحريات للوقوف على اخر تطورات الإحتجاجات بمدينة الحسيمة.

شوف تيفي

صرح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أنه يعقد لقاءات متتالية وبشكل دوري، مع وزيري الداخلية والعدل والحريات للوقوف على اخر تطورات الإحتجاجات بمدينة الحسيمة.

ودعا العثماني خلال الكلمة الإفتتاحية التي ألقاها بالمجلس الحكومي اليوم الخميس، جميع الوزراء إلى الوقوف على المشاريع التي يتم إنجازها بمدينة الحسيمة، مؤكدا بأن الحكومة تشتغل عند المغاربة وستقوم بكل ما بوسعها لتلبية مطالبهم في جميع مناطق البلاد.

وأضاف العثماني، أن الحكومة لن تتساهل مع الأمن وإستقرار البلاد مصرحا" بضرورة حماية الممتلكات العامة والخاصة والأمن والإستقرار الذي يستفيذ منه جميع المغاربة مؤسسات وأفراد".

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