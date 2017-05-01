من جديد..خلافات بين قادات الإستقلال تؤجل التحضير للمؤتمر المقبل للحزب ﻿

كشف مصدر مطلع، ''لشوف تيفي'' عن تأجيل إجتماع اللجنة التحضيرية لحزب الاستقلال الذي كان مقررا يوم السبت المقبل الى أجل غير مسمى، بعد فشل التوافق بين الأمين العام الحالي حميد شباط من جهة، وتيار أغلبية

شوف تيفي



كشف مصدر مطلع، "لشوف تيفي" عن تأجيل إجتماع اللجنة التحضيرية لحزب الاستقلال الذي كان مقررا يوم السبت المقبل الى أجل غير مسمى، بعد فشل التوافق بين الأمين العام الحالي حميد شباط من جهة، وتيار أغلبية اللجنة التنفيذية من جهة ثانية.



ويأتي التأجيل المفاجئ الجديد، للجنة التحضيرية للإعداد للمؤتمر الوطني السابع عشر لحزب الإستقلال، بعد الاتفاق السابق بين الأطراف المتصارعة، حول توزيع مقاعد المجلس الوطني المخصصة للجهات ولممثلي الروابط والهيئات المهنية والمنظمات الموازية.

وسبق للموقع الرسمي للحزب أن أكد عن اقتراح أيام 21-22-23 يوليوز 2017 لعقد المؤتمر الوطني السابع عشر للحزب، تزامنا والدعوة إلى انعقاد اللجنة التحضيرية الوطنية يوم السبت 03 يونيو 2017 من أجل التداول والبث في كل النقط.