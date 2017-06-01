عاجل و بالصور:شوفو أشنو لقاو البوليس اليوم فالمدينة القديمة فكازا عند مول الدجاج ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن المصالح الأمنية، حجزت قبل قليل من يومه الخميس، بالمدينة القديمة بالبيضاء كمية مهمة من بقايا الدجاج، كانت معدة للتوزيع على ما يبدو على أصحاب عربات الوجبات السريعة .

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن المصالح الأمنية، حجزت قبل قليل من يومه الخميس، بالمدينة القديمة بالبيضاء كمية مهمة من بقايا الدجاج، كانت معدة للتوزيع على ما يبدو على أصحاب عربات الوجبات السريعة .

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن فرقة الصقور، أوقفت سيارة من نوع "بيكوب" بالمدينة القديمة، وخلال تفتيشها تبين بأنها تحتوي على كمية مهمة من بقايا الدجاج، التي يتم استخدامها في إعداد النقانق.

وأكد المصدر ذاته أن الفرقة المذكورة، أوقفت صاحب السيارة، الذي حاول التهرب مشيرا إلى أن هذه البقايا، كان سيتم نقلها إلى منطقة أزمور وبالتحديد إلى إحدى المزارع، إلا أن الفرقة شكت في تصريحاته ليتم إيقافه ونقله إلى دائرة أمنية من أجل تعميق البحث معه، بينما تم نقل الكمية المحجوزة إلى إحدى المصانع بمنطقة عين السبع من أجل التخلص منها.