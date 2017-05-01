مثير وبالفيديو..انفجار مرعب يهز مدينة المحمدية ﻿

أدخل صوت انفجار سيارة وسط حي السعادة بمدينة المحمدية، الرعب والهلع الشديد في نفوس الساكنة، نظرا لقوة الانفجار وتصاعد ألسنة النيران.

"شوف تيفي"

أدخل صوت انفجار سيارة وسط حي السعادة بمدينة المحمدية، الرعب والهلع الشديد في نفوس الساكنة، نظرا لقوة الانفجار وتصاعد ألسنة النيران.

وحسب المعطيات الأولى المتوفرة بخصوص هذا الانفجار، فإن فصوله وقعت أول أمس الثلاثاء، وذلك خلال تصوير مشهد من فيلم سنيمائي عالمي.

ويظهر مقطع فيديو لحظة وقوع الانفجار، وتصاعد ألسنة النيران القوية، وسط تواجد أمني مكثف، من أجل تأمين العاملين بهذا الفيلم وحماية المواطنين.