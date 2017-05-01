عاجل.. هذه هي حقيقة التسجيل المنسوب لإمام الحرم المكي السديسي بخصوص أحداث الحسيمة الأخيرة بالمغرب ﻿

تفاجأ المغاربة يومه الخميس، بتداول تسجيل صوتي عبر خدمة ''الواتساب'' تحت عنوان ''إمام الحرم المكي السديس يفجرها ويعلنها جهراً بعد صمت طويل''، والذي يتحدث خلاله شخص بلكنة خليجية وهو يطالب المغاربة

"شوف تيفي"

تفاجأ المغاربة يومه الخميس، بتداول تسجيل صوتي عبر خدمة "الواتساب" تحت عنوان "إمام الحرم المكي السديس يفجرها ويعلنها جهراً بعد صمت طويل"، والذي يتحدث خلاله شخص بلكنة خليجية وهو يطالب المغاربة بالحفاظ على أمنهم واستقرار بلدهم بسبب وقوع حادث خطير تثوفي على إثره مواطن مغربي

وربط بعد متداولي هذا التسجيل مضمونه بالأحداث التي شهدتها مدينة الحسيمة منذ الأسبوع الماضي، إلا أن المعطيات الحقيقية الخاصة بالتسجيل، تكشف بأنه يعود لشهر نونبر من السنة الماضية، بعد وقوع حادث سماك الحسيمة "محسن فكري"، وأن الشخص الذي يتحدث فيه لا علاقة له بإمام الحرم المكي عبد الرحمان السديسي.