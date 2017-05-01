مندوبية السجون تكشف أسباب إضراب سجين عن الطعام منذ 16 فبراير ﻿

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن نزيل السجن المحلي آيت ملول 1، الذي يظهر في مقطع فيديو تم تداوله مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، مضرب عن الطعام منذ 16 فبراير 2017 بسبب القضية

شوف تيفي: و م ع

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن نزيل السجن المحلي آيت ملول 1، الذي يظهر في مقطع فيديو تم تداوله مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، مضرب عن الطعام منذ 16 فبراير 2017 بسبب القضية المعتقل من أجلها، ولا علاقة لإضرابه بظروف اعتقاله بالمؤسسة السجنية.

وأوضحت المندوبية في بلاغ، أن شريط الفيديو الخاص بالنزيل، المحكوم بعشر سنوات نافذا من أجل تهمة "المشاركة في اتفاق مسبق قصد تصدير المخدرات"، تم تصويره أثناء فترة استشفائه بالمستشفى الإقليمي بإنزكان خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 20 فبراير 2017.

وأكدت أن إدارة المؤسسة والنيابة العامة واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بأكادير قد حاولوا جاهدين إقناعه بالعدول عن إضرابه، غير أنه أصر على مواصلة الإضراب.