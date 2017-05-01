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بعد الحكم عليه بسنتين سجنا..استئنافية الرباط تصدم ولد الفشوش:وهذه هي المعطيات الجديدة

بتاريــخ : 1 يونيو 2017 / 15:47 بعد الحكم عليه بسنتين سجنا..استئنافية الرباط تصدم ولد الفشوش:وهذه هي المعطيات الجديدة | حوادث و حقوق
بعد الحكم عليه بسنتين سجنا..استئنافية الرباط تصدم ولد الفشوش:وهذه هي المعطيات الجديدة
رفضت محكمة الاستئناف بالرباط، أمس الأربعاء، طلب السراح الذي تقدم به دفاع المتهم ''ح،د'' المعروف إعلاميا بولد لفشوش، المدان ابتدائيا بسنتين حبسا نافذا من أجل جنحتي ''السكر أثناء السياقة، وعدم توفره

"شوف تيفي"+"و م ع"

رفضت محكمة الاستئناف بالرباط، أمس الأربعاء، طلب السراح الذي تقدم به دفاع المتهم "ح،د" المعروف إعلاميا بولد لفشوش، المدان ابتدائيا بسنتين حبسا نافذا من أجل جنحتي "السكر أثناء السياقة، وعدم توفره على بطاقة التأمين الخاصة بالسيارة" ، فيما قررت تأجيل البث في الملف إلى غاية 20 شتنبر المقبل .

وكانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط، قد قضت في 8 ماي المنصرم ، بالحبس سنتين نافذة وغرامة قدرها 20 الف درهم، في حق المتهم بعد مؤاخذته من أجل ما نسب إليه .

وكان المتهم قد تسبب شهر أبريل الماضي، في حادثة سير بأحد شوارع العاصمة الرباط، حيث صدمت سيارته سيارة أخرى كانت متوقفة في إشارة المرور.

كما يتابع إلى جانبه أربعة أشخاص من بينهم رجلا أمن من أجل جناية “التزوير في محرر رسمي وتغيير معالم حادثة سير مع جنحة الفرار”.

وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط قد أمر في 21 أبريل الماضي بإيداع المتابعين الخمسة الذين يوجد من بينهم ضابط شرطة ومفتش شرطة وصاحب فندق ، السجن المحلي بسلا من أجل التهم المنسوبة إليهم.

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المغرب شوف تيفي ولد الفشوش السكر مكحمة الاستئناف

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