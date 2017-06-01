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بالصور.. فنانة مغربية مشهورة تعتزل الفن في رمضان

بتاريــخ : 1 يونيو 2017 / 15:36 بالصور.. فنانة مغربية مشهورة تعتزل الفن في رمضان | ثقافة و فنون
بالصور.. فنانة مغربية مشهورة تعتزل الفن في رمضان
بمناسبة الشهر الفضيل قررت الفنانة المغربية نجاة الرجوي،اعتزال الفن خلال رمضان.

شوف تيفي:

بمناسبة الشهر الفضيل قررت الفنانة المغربية نجاة الرجوي،اعتزال الفن خلال رمضان.

و قالت خريجة برنامج "ذو فويس" في تدوينة نشرتها عبر حسابها الخاص بالفايسبوك اليوم الخميس، " الناس اللي كيبعثو لي رسائل وكيسولوني واش عندي شي حفل في رمضان هذه السنة قررت ناخذ عطلة في هذا الشهر الكريم نقضيه مع ابني وعائلتي وأصدقائي.."

و ضربت نجاة موعدا مع جمهورها مباشرة بعد رمضان مضيفة: "مباشرة بعد العيد مجموعة من الحفلات والمهرجانات سأعلمكم بالتواريخ والمدن" .

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب نجاة الرجوي رمضان

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