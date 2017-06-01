بالصور.. فنانة مغربية مشهورة تعتزل الفن في رمضان ﻿

بمناسبة الشهر الفضيل قررت الفنانة المغربية نجاة الرجوي،اعتزال الفن خلال رمضان.

شوف تيفي:

بمناسبة الشهر الفضيل قررت الفنانة المغربية نجاة الرجوي،اعتزال الفن خلال رمضان.

و قالت خريجة برنامج "ذو فويس" في تدوينة نشرتها عبر حسابها الخاص بالفايسبوك اليوم الخميس، " الناس اللي كيبعثو لي رسائل وكيسولوني واش عندي شي حفل في رمضان هذه السنة قررت ناخذ عطلة في هذا الشهر الكريم نقضيه مع ابني وعائلتي وأصدقائي.."

و ضربت نجاة موعدا مع جمهورها مباشرة بعد رمضان مضيفة: "مباشرة بعد العيد مجموعة من الحفلات والمهرجانات سأعلمكم بالتواريخ والمدن" .