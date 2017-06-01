بالصور.. فنانة مغربية مشهورة تعتزل الفن في رمضان ﻿

شوف تيفي:
بمناسبة الشهر الفضيل قررت الفنانة المغربية نجاة الرجوي،اعتزال الفن خلال رمضان.
و قالت خريجة برنامج "ذو فويس" في تدوينة نشرتها عبر حسابها الخاص بالفايسبوك اليوم الخميس، " الناس اللي كيبعثو لي رسائل وكيسولوني واش عندي شي حفل في رمضان هذه السنة قررت ناخذ عطلة في هذا الشهر الكريم نقضيه مع ابني وعائلتي وأصدقائي.."
و ضربت نجاة موعدا مع جمهورها مباشرة بعد رمضان مضيفة: "مباشرة بعد العيد مجموعة من الحفلات والمهرجانات سأعلمكم بالتواريخ والمدن" .
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