مثير وبالصور..الفنانة أسماء لمنور قلبات الحرفة في رمضان ﻿

نشرت الفنانة المغربية أسماء لمنور على صفحتها الرسمية بالفايسبوك، يومه الخميس، مجموعة من الصور، التي ظهرت خلالها وهي تقوم بالمساعدة في البيع داخل مخبزة للحلويات.

"شوف تيفي"

نشرت الفنانة المغربية أسماء لمنور على صفحتها الرسمية بالفايسبوك، يومه الخميس، مجموعة من الصور، التي ظهرت خلالها وهي تقوم بالمساعدة في البيع داخل مخبزة للحلويات.

وكتبت أسماء لمنور في تعليقها على الصور : "ما مناسبة الصورة ؟ توقعاتكم ؟ المهم حبيت نحيي ونشكر جزيل الشكر العاملين في المخابز خصوصا فشهر رمضان على تعبهم ومجهودهم أكبر وتبارك الله عليهم أشمنك يا مسمن ملاوي بغرير حرشة مطلوع اللهم إني صائمة وهما صابرين معانا ومحافظين على الابتسامة وقريبا تعرفو مناسبة الصور".

وكان برنامج "رشيد شو" قد أظهر في الإعلان الخاص بحلقة يوم غد الجمعة الخاصة بأسماء لمنور، بعض هذه الصور والتي على ما يبدو قد تم تصويرها بمناسبة تسجيل هذه الحلقة.