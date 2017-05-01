الملك محمد السادس يترأس اليوم الخميس بالدارالبيضاء الدرس الثاني من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية ﻿

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس، سيترأس، اليوم الخميس 06 رمضان الأبرك 1438 هـ موافق فاتح يونيو 2017 م، بالقصر الملكي العامر بمدينة الدارالبيضاء، الدرس الثاني من

"شوف تيفي"+"و م ع"

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس، سيترأس، اليوم الخميس 06 رمضان الأبرك 1438 هـ موافق فاتح يونيو 2017 م، بالقصر الملكي العامر بمدينة الدارالبيضاء، الدرس الثاني من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية.

وسيلقي درس اليوم بين يدي الملك محمد السادس، الأستاذ إبراهيم أحمد مقري، إمام بالجامع الوطني بأبوجا، وأستاذ بجامعة بايرو-كنو بنيجيريا، متناولا بالدرس والتحليل موضوع : "الأبعاد الروحية والثقافية في العلاقات المغربية النيجيرية"، انطلاقا من قول الله تعالى : "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير".

وسيبث الدرس الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم.