خطير..مهاجر مغربي ريفي يعيش ببلجكيا يتلقى تهديدات من أنصار الزفزافي ﻿

كشف مهاجر مغربي ريفي يعيش ببلجيكا، عن تلقيه تهديدات من أنصار ناصر الزفزافي، بسبب تعليقاته، التي عبر فيها عن حبه لوطنه وللملك محمد السادس، والتي رفض من خلالها خلق الفتنة وزعزعة استقرار وأمن البلاد.

"شوف تيفي"

كشف مهاجر مغربي ريفي يعيش ببلجيكا، عن تلقيه تهديدات من أنصار ناصر الزفزافي، بسبب تعليقاته، التي عبر فيها عن حبه لوطنه وللملك محمد السادس، والتي رفض من خلالها خلق الفتنة وزعزعة استقرار وأمن البلاد.

وأكد هذا المهاجر أن بعض الراغبين في خلق الفتنة، يتلقون دعما ماديا خارجيا من تجار المخدرات، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الحراك في الريف، يعرف مشاركة بعض الأشخاص النزهاء.

وعبر ذات المتحدث في الوقت نفسه عن استغرابه من غياب العلم الوطني خلال الاحتجاجات، مؤكدا أن الحل هو الجلوس إلى طاولة الحوار مع الحكومة، التي أرسلت وفدها سابقا للمنطقة حتى تتم الاستجابة لمطالبهم المشروعة.