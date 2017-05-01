عاجل وبالفيديو.. مديرية الحموشي تكشف حقيقة اعتداء رجل شرطة على محامي بمدينة مكناس ﻿

نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، أن يكون الشخص الذي ظهر في شريط فيديو على شبكة الإنترنيت، وهو يعتدي جسديا ولفظيا على محامي بهيئة مكناس، يحمل صفة شرطي، مفندة جميع الادعاءات التي زعمت أن

"شوف تيفي"

نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، أن يكون الشخص الذي ظهر في شريط فيديو على شبكة الإنترنيت، وهو يعتدي جسديا ولفظيا على محامي بهيئة مكناس، يحمل صفة شرطي، مفندة جميع الادعاءات التي زعمت أن المعني بالأمر يعمل في صفوف الأمن الوطني.

وحسب بلاغ توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، فإن المديرية العامة للأمن الوطني، تؤكد على أنها تعاملت بجدية، وبما يقتضيه القانون، مع المقاطع والمشاهد المصورة المنشورة، وقامت بفتح بحث دقيق على مستوى ولاية أمن مكناس، أوضح أن الشخص المذكور دخل في خلاف مع أحد المشاركين في شكل احتجاجي، تطور إلى اعتداء لفظي وجسدي، وذلك بالتزامن مع العمليات النظامية التي كانت تباشرها عناصر القوة العمومية بعين المكان.

وأفاد البلاع بأن المديرية العامة للأمن الوطني، تجدد نفيها أن يكون الشخص المعتدي يحمل صفة موظف شرطة، فإنها تؤكد في المقابل بأن متابعة الإجراءات القضائية في هذه النازلة تقتضي تسجيل شكاية من قبل الطرف المشتكي.