فضيحة.. زوج حصل مرتو مع عشيقها نهار رمضان ضواحي تارودانت.. وها شنو وقع+صور ﻿

شهد الشارع المقابل لقيادة سبت كردان ضواحي مدينة تارودانت، أمس الأربعاء حوالي الساعة الرابعة عصرا، واقعة جد خطيرة، بطلتها سيدة متزوجة، حاولت الفرار من زوجها، الذي ضبطها رفقة عشيقها ما تسبب في

"شوف تيفي":

شهد الشارع المقابل لقيادة سبت كردان ضواحي مدينة تارودانت، أمس الأربعاء حوالي الساعة الرابعة عصرا، واقعة جد خطيرة، بطلتها سيدة متزوجة، حاولت الفرار من زوجها، الذي ضبطها رفقة عشيقها ما تسبب في انقلاب السيارة التي كانت تقودها.

وأكد أحد أبناء المنطقة لـ "شوف تيفي" الواقعة، موضحا أن الزوجة كانت تقود سيارتها بشكل عادي، قبل أن تتفاجأ بزوجها وهو يحاول تجاوز الشارع ما تسبب في اضطرابها خلال محاولتها الفرار من عين المكان، لتنقلب بها السيارة نتيجة اصطدامها بالرصيف.

وأوضح المصدر ذاته أن العشيق غادر السيارة وفر إلى وجهة غير معلومة، بينما قام الزوج بجر زوجته من داخلها وانهال عليها بالضرب، إلى أن تدخلت عناصر من القوات المساعدة، حيث أنقذت الزوجة من بين يدي زوجها وتم إدخالها إلى مقر القيادة لحمايتها من الزوج الغاضب.