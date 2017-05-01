عاجل: في هذه الأثناء..العافية شاعلة فمستعجلات ابن رشد فكازا ﻿

علمت'' شوف تيفي'' أن حريقا شب في هذه اللحظات في مستعجلات مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء.

شوف تيفي:

علمت" شوف تيفي" أن حريقا شب في هذه اللحظات في مستعجلات مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء.

و يرجح أن يكون تماسا كهربائيا تسبب في اندلاع الحريق الذي تمت السيطرة عليه من طرف رجال الوقاية المدنية الذين حضروا مباشرة إلى المستشفى بعد علمهم بالواقعة،دون أن يخلف ضحايا

و خلق اندلاع الحريق الرعب في نفوس المرضى الذين غادروا قسم المستعجلات لحظة اندلاع النيران

سنعود لتفاصيل هذا الخبر بعد قليل بالفيديو...