عاجل: في هذه الأثناء..العافية شاعلة فمستعجلات ابن رشد فكازا ﻿

شوف تيفي:
علمت" شوف تيفي" أن حريقا شب في هذه اللحظات في مستعجلات مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء.
و يرجح أن يكون تماسا كهربائيا تسبب في اندلاع الحريق الذي تمت السيطرة عليه من طرف رجال الوقاية المدنية الذين حضروا مباشرة إلى المستشفى بعد علمهم بالواقعة،دون أن يخلف ضحايا
و خلق اندلاع الحريق الرعب في نفوس المرضى الذين غادروا قسم المستعجلات لحظة اندلاع النيران
سنعود لتفاصيل هذا الخبر بعد قليل بالفيديو...
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