عاجل.. هذه حقيقة إصدار مذكرة اعتقال في حق خليفة الزفزافي ''نوال بنعيسى'' ﻿

خلافا لما روجت له، علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مُطلعة، أنه لا توجد أية مذكرة اعتقال صدرت في حق نوال بنعيسى المعروفة بخليفة الزفزافي في الاحتجاجات التي تشهدها مدينة الحسيمة.

"شوف تيفي":



خلافا لما روجت له، علمت "شوف تيفي" من مصادر مُطلعة، أنه لا توجد أية مذكرة اعتقال صدرت في حق نوال بنعيسى المعروفة بخليفة الزفزافي في الاحتجاجات التي تشهدها مدينة الحسيمة.



و كانت الناشطة الريفية ،قد كشفت صباح يومه الخميس، في مقطع فيديو مباشر على صفحتها بالفايسبوك، عن إصدار مذكرة اعتقال في حقها.



وطالبت نوال بنعيسى، التي لُقبت بخليفة ناصر الزفزافي بمواقع التواصل الاجتماعي، بمواصلة احتجاج سلمي حتى يتم تحقيق مطالب الساكنة.