​​عاجل..بسبب ناصر الزفزافي ورفاقه: هذا ما يقع أمام مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء ﻿

يعرف الشارع المقابل لمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء في هذه اللحظات من يومه الخميس، حركة عادية، ​بالرغم من تواجد بعض​ أفراد من أسر المعتقلين على خلفية الأحداث الأخيرة، التي شهدتها

"شووف تيفي"

يعرف الشارع المقابل لمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء في هذه اللحظات من يومه الخميس، حركة عادية، ​بالرغم من تواجد بعض​ أفراد من أسر المعتقلين على خلفية الأحداث الأخيرة، التي شهدتها مدينة الحسيمة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن بعض المحامين، يتواجدون في هذه اللحظات داخل مقر الشرطة القضائية من أجل مقابلة المعتقلين المكلفين بالدفاع عنهم ومن بينهم ناصر الزفزافي، الذي تم اعتقاله بداية الأسبوع الجاري.

جدير بالذكر أن هيئة المحامين المكلفة بالدفاع عن ناصر الزفزافي وباقي الموقوفين، حصلت أمس الأربعاء، على ترخيص من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالحسيمة لزيارة الزفزافي ورفاقه الموجودين على ذمة البحث التمهيدي لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء.