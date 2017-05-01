بالفيديو.. الفنان البشير سكيرج يختار العشابي بطلا لمسلسله الجديد ﻿

كشف الفنان المغربي البشير السكيرج، اختياره للفنان مراد العشابي ليشارك معه في مسلسله الجديد، الذي يحمل عنوان ''الحيلة''، خلال استضافته في برنامج ''رشيد شو'' على القناة الثانية دوزيم.

"شوف تيفي"

كشف الفنان المغربي البشير السكيرج، اختياره للفنان مراد العشابي ليشارك معه في مسلسله الجديد، الذي يحمل عنوان "الحيلة"، خلال استضافته في برنامج "رشيد شو" على القناة الثانية دوزيم.

ووصف السكيرج الفنان مراد العشابي بـ "الجن"، مشيرا إلى أنه نابغة وإعلامي ممتاز ولهذا اختاره لكي يشارك في هذا العمل التلفزيوني إلى جانب الممثلة أمينة رشيد وعبدو الشريف وضيوف شرف آخرين مثل جمال الدبوز وجاد المالح.



وإلى جانب مسلسل "الحيلة"، فالفنان مراد العشابي يشارك في مجموعة من الأعمال مثل مسلسل "ولا عليك" رفقة المخرج علي مجبود ومحمد خيي وعزيز داداس، ومسلسل "نوارة" للمخرجة جميلة برجي، بالإضافة إلى مشاركته في برمجة رمضان على القناة الأولى من خلال مسلسل "الآنسة فريدة" للمخرج علي مونة ،

ومسلسل"مرحبا بصحابي" لعلي الطاهري على القناة نفسها.