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هام لأصحاب الباكالوريا..هذه الخدمة التي أطلقتها وزارة التعليم أيام قبل موعد الامتحان

بتاريــخ : 1 يونيو 2017 / 12:47 هام لأصحاب الباكالوريا..هذه الخدمة التي أطلقتها وزارة التعليم أيام قبل موعد الامتحان | مجتمع
هام لأصحاب الباكالوريا..هذه الخدمة التي أطلقتها وزارة التعليم أيام قبل موعد الامتحان
تطلق وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس، الخدمة الإلكترونية ''منحتي''، لفائدة المترشحات والمترشحين لنيل شهادة البكالوريا برسم السنة الدراسية 2016-2017،

شوف تيفي:

تطلق وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس، الخدمة الإلكترونية "منحتي"، لفائدة المترشحات والمترشحين لنيل شهادة البكالوريا برسم السنة الدراسية 2016-2017، الراغبين في الاستفادة من منحة التعليم العالي برسم السنة الجامعية 2017-2018.

وأوضح بلاغ للوزارة أن الخدمة الإلكترونية "منحتي" التي ستستمر إلى غاية 31 يوليوز 2017، متاحة عبر البوابة الإلكترونية للوزارة عبر الرابط https://www.minhaty.ma.

وأضاف أن هذه الخدمة، التي ستشرع الوزارة في اعتمادها لأول مرة برسم هذا الموسم الدراسي، تهدف إلى تحسين وتجويد الخدمات المقدمة من خلال تبني خيار الانفتاح والتواصل والتحديث، وكذا إلى تبسيط إجراء طلبات الاستفادة من المنح وتسهيل الإجراءات الإدارية ذات الصلة.

وأبرزت أنه يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات بخصوص الخدمة الإلكترونية "منحتي" من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة www.men.gov.ma ، كما يمكن ربط الاتصال بالرقم الأخضر 0800001122 للاستفسار بخصوص كيفية الولوج إليها.

وسجلت أنه يمكن للمترشحات والمترشحين الذين لم يتمكنوا من إيداع طلباتهم عبر هذه المسطحة أن يتبعوا الاجراء المعمول به سابقا والمرتكز، أساسا، على اقتناء الملف الورقي الأزرق من المكتبات وتعبئته وإيداعه لدى المصالح المختصة.

 

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