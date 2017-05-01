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عاجل..إصدار مذكرة اعتقال في حق نوال بنعيسى الملقبة بخليفة ناصر الزفزافي

بتاريــخ : 1 يونيو 2017 / 12:23 عاجل..إصدار مذكرة اعتقال في حق نوال بنعيسى الملقبة بخليفة ناصر الزفزافي | حوادث و حقوق
عاجل..إصدار مذكرة اعتقال في حق نوال بنعيسى الملقبة بخليفة ناصر الزفزافي
كشفت الناشطة الريفية نوال بنعيسى قبل قليل من يومه الخميس، في مقطع فيديو مباشر على صفحتها بالفايسبوك، عن إصدار مذكرة اعتقال في حقها.

"شوف تيفي"

كشفت الناشطة الريفية نوال بنعيسى قبل قليل من يومه الخميس، في مقطع فيديو مباشر على صفحتها بالفايسبوك، عن إصدار مذكرة اعتقال في حقها.

وأوضحت بنعيسى في هذا الفيديو أن المصالح الأمنية، قامت بالبحث عنها في منزل أسرتها، مؤكدة في الوقت ذاته أنها ستسلم نفسها للسلطات في القريب العاجل .

وطالبت نوال بنعيسى، التي لُقبت بخليفة ناصر الزفزافي بمواقع التواصل الاجتماعي، بمواصلة احتجاج سلمي حتى يتم تحقيق مطالب الساكنة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الناشطة الريفية نوال بنعيسى مذكرة اعتقال ناصر الزفزافي

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