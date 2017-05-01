عكس البلدان العربية الأخرى.. المغرب رفض استقبال فريق عمل برنامج الصدمة في موسمه الثاني ﻿

كشف موقع « إعلام دوت أورنج » أن المغرب رفض استقبال فريق تصوير برنامج الصدمة، في موسمه الثاني الذي يُعرض على قناة mbc مصر، خلال مرحلة التصوير في الشهور الماضية.

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كشف موقع « إعلام دوت أورنج » أن المغرب رفض استقبال فريق تصوير برنامج الصدمة، في موسمه الثاني الذي يُعرض على قناة mbc مصر، خلال مرحلة التصوير في الشهور الماضية.

وأضاف المصدر ذاته، أن المملكة المغربية منعت فريق الصدمة من التصوير في شوارعها، إذ أبدت اعتراضها على القضايا التي يتطرق لها البرنامج.

وكان فريق عمل البرنامج قد تواصل مع المسؤولين لوقت طويل من أجل اقناعهم بقبول فكرة البرنامج، الذي يحظى بنسبة مشاهدة عالية في الدول العربية إلا أن تلك المفاوضات باءت بالفشل.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج الصدمة في موسمه الثاني صُورت حلقاته في عشرة دول تقريبًا، منهم مصر، والسعودية، والإمارات، ولبنان، والعراق، والأردن، وعمان، وسوريا، وتونس.