والدة الزفزافي: ولدي كايبغي الملك و كيقول مكاينش اللي يحكمنا احسن من محمد السادس وحنا كنبغيوه بزاف ﻿

خرجت والدة المعتقل ناصر الزفزافي، بتصريح مؤثر لأحد المواقع الإلكترونية، عبرت من خلاله عن حبها وحب ابنها للملك محمد السادس، مؤكدة أن ناصر الزفزافي كان يقول دائما إن لا أحد أفضل من الملك ليحكم

"شوف تيفي":

خرجت والدة المعتقل ناصر الزفزافي، بتصريح مؤثر لأحد المواقع الإلكترونية، عبرت من خلاله عن حبها وحب ابنها للملك محمد السادس، مؤكدة أن ناصر الزفزافي كان يقول دائما إن لا أحد أفضل من الملك ليحكم البلاد.

وكشفت والدة الزفزافي كذلك خلال هذا التصريح مجموعة من الأمور حول ابنها، موضحة أن الظروف الاجتماعية والبطالة، دفعته إلى الخروج للشارع من أجل الاحتجاج.

تجدر الإشارة إلى أن ناصر الزفزافي، يوجد رفقة مجموعة من رفاقه بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، بعد أن تم إيقافه بسبب مقاطعته لخطيب مسجد محمد الخامس الجمعة الماضي، وتحريضه المواطنين على مقاطعة المساجد والخطباء.