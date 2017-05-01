عاجل...هيئة دفاع المعتقلين تزور ''ناصر الزفزافي'' في مقر الفرقة الوطنية بالبيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن محامين بهيئة الدفاع عن المعتقلين على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة الحسيمة مؤخرا، سيزورون بعد قليل مجموعة ''ناصر الزفزافي'' المتواجدة بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة

شوف تيفي



علمت "شوف تيفي" أن محامين بهيئة الدفاع عن المعتقلين على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة الحسيمة مؤخرا، سيزورون بعد قليل مجموعة "ناصر الزفزافي" المتواجدة بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء.



وصرح المحامي "سعيد بن حماني" في إتصال مع "شوف تيفي" أنهم سيلتقون بالمعتقلين وعلى رأسهم "ناصر الزفزافي" بعد الحصول على الترخيص القانوني من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالحسيمة.



هذا، ويوجد حوالي 25 معتقلا لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، ينقسمون إلى مجموعتين، الأولى تم إيقافها عشية يوم الجمعة الماضي، فيما الثانية بداية الأسبوع الجاري.