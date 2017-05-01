مثير.. إحباط محاولة تهريب مبلغ 79 ألف أورو عبر باب مليلية بالناظور ﻿

تمكنت عناصر الجمارك بالناظور، بداية الأسبوع الجاري بمعبر باب مليلية، من إحباط محاولة إدخال مبلغ 79 ألف أورو، من مليلية المحتلة، دون الخضوع للضوابط القانونية.

"شوف تيفي"

تمكنت عناصر الجمارك بالناظور، بداية الأسبوع الجاري بمعبر باب مليلية، من إحباط محاولة إدخال مبلغ 79 ألف أورو، من مليلية المحتلة، دون الخضوع للضوابط القانونية.

وذكر مصدر جمركي لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه تم خلال عملية مراقبة روتينية إحباط محاولة إدخال 79 ألف أورو من مليلية المحتلة بطريقة غير قانونية، ودون التصريح بها .

وأضاف المصدر أن الأوراق النقدية المحجوزة كانت مخبأة في حقيبة ملابس مواطن إسباني ، كان يقود سيارة مرقمة بإسبانيا.

وأشار المصدر إلى أن الشخص المعني تمت إحالته على الشرطة القضائية لاستكمال البحث، قبل القيام بالإجراءات الإدارية اللازمة وفق القوانين الجاري بها العمل .