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هذا هو مصير البستاني قاتل يهودي وزوجته بالبيضاء

بتاريــخ : 1 يونيو 2017 / 11:00 هذا هو مصير البستاني قاتل يهودي وزوجته بالبيضاء | مجتمع
هذا هو مصير البستاني قاتل يهودي وزوجته بالبيضاء
أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، الاثنين الماضي، حكم الإعدام في حق البستاني قاتل مشغله اليهودي وزوجته وتقطيع جثتيهما، بعد متابعته بتهمة جناية القتل العمد مع سبق الإصرار

"شوف تيفي"

أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، الاثنين الماضي، حكم الإعدام في حق البستاني قاتل مشغله اليهودي وزوجته وتقطيع جثتيهما، بعد متابعته بتهمة جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتمثيل بالجثة.

وحسب ما أوردته يومية الصباح، في عددها الصادر اليوم الخميس، فقد راجعت الغرفة نفس العقوبة، التي أدينت بها زوجة البستاني في الحكم الابتدائي، إذ اكتفت بإدانتها بسنتين حبسا نافذا بدل ثلاثة سنوات بعد متابعتها بجناية المشاركة، كما أدانت تاجر ذهب اقتنى مجوهرات الضحيتين بمبلغ سبع آلاف درهم من المتهم الرئيسي بسنة واحدة حبسا نافذا وبرأت تاجرا آخر من المنسوب إليه.

وتعود تفاصيل الجريمة إلى يوليوز الماضي، عندما تقدمت عائلة التاجر اليهودي، بشكاية حول اختفائه وزوجته في ظروف غامضة قبل أيام من عيد الفطر الماضي من فيلته بشارع نيس بمنطقة الهجاجمة بالبيضاء، وأوكلت مهمة البحث في الشكاية إلى الشرطة القضائية لأنفا، والتي أثار انتباهها غياب بستاني يعمل بالفيلا، ليتم الوصول إلى عنوانه والاستماع إليه في البداية قبل أن تعاين ارتباكه وتضارب أقواله وبعد محاصرته انهار واعترف بقتله الضحيتين.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي اليهودي الزوجة البستاني الذهب المجوهرات

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