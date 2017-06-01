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يا ربي السلامة..انفجار قنينة يهز حي الفرح بالبيضاء+صور

بتاريــخ : 1 يونيو 2017 / 10:31 يا ربي السلامة..انفجار قنينة يهز حي الفرح بالبيضاء+صور | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة..انفجار قنينة يهز حي الفرح بالبيضاء+صور
اهتز حي الفرح على مستوى شا رع أبي شعيب الدكالي فجر يومه الخميس، على وقع انفجار قنينة غاز صغيرة بأحد ا لمنازل بالموازاة مع وجبة السحور.

"شوف تيفي"

اهتز حي الفرح على مستوى شا رع أبي شعيب الدكالي فجر يومه الخميس، على وقع انفجار قنينة غاز صغيرة بأحد ا لمنازل بالموازاة مع وجبة السحور.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن أصحاب المنزل ومباشرة بعد اندلاع النيران بالقنينة، غادروا المكان قبل انفجارها، ليتم إبلاع الوقاية المدينة التي حلت بعين المكان، وأخمدت النيران المندلعة.

وأكد المصدر ذاته أن انفجار القنينة وبالرغم من خطورته لم يخلف خسائر بشرية، مشيرا إلى أن المصالح الأمنية، حلت بدورها إلى عين المكان، وفتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي قنينة غاز السحور القنينة الوقاية المدنية

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