انقسام في صفوف نشطاء احتجاجات الحسيمة وخليفة ''ناصر الزفزافي'' تتهم رفاقها ''بالتخوين'' ﻿

مباشرة بعد نهاية الوقفة الإحتجاجية مساء اليوم، وقع شنان بين متزعمي الإحتجاجات بمديمة الحسيمة بعد شيوع خبر قرب لقاء بين أعضاء بلجنة ''حراك الريف'' ومسؤولين محليين لمناقشة الملف المطلبي وإنهاء

شوف تيفي



مباشرة بعد نهاية الوقفة الإحتجاجية مساء اليوم، وقع شنان بين متزعمي الإحتجاجات بمدينة الحسيمة بعد شيوع خبر قرب لقاء بين أعضاء بلجنة ''حراك الريف'' ومسؤولين محليين لمناقشة الملف المطلبي وإنهاء الإحتقان.



وقالت مصادر ''شوف تيفي'' من عين المكان أن متزعمي الإحتجاجات لم يتفقوا بشكل كامل حول الخطوات المستقبلية خاصة منها الدعوة للإضراب لمدة ثلاثة أيام حيث قوبل القرار بتحفظ ورفض من قبل متزعمي الحراك.



من جهة ثانية، لجأت ''نوال بن عيسى'' التي قدمت بكونها خليفة المعتقل ''ناصر الزفزافي'' في الاحتجاجات إلى حسابها الفايسبوكي لتطلق عبارات ضد من وصفتهم ''بالخونة'' الذين يرغبون في الركوب على الحراك، فيما قام ناشطون آخرون بمهاجمة موقفها من الإحتجاجات.



هذا، ونظمت وقفة إحتجاجية مساء اليوم بمدينة الحسيمة، طالب المشاركون فيها، بإطلاق سراح المعتقلين والموافقة على الملف المطلبي بحضور بعض الإعلاميين من خارج المغرب.