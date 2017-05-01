وأخيرا... الأمن يطيح " بعصابة اللصوص المقنعين" بأكادير ﻿

أفاد مصدر مطلع، أن فرقة الدراجين لمفوضية الشرطة بتيكيوين التابعة لأمن أكادير، قد تمكنت من إيقاف شخصين يبلغان من العمر 16 و30 سنة، يكونان عصابة إجرامية متخصصة في السرقة تحت التهديد بالسلاح.

شوف تيفي

أفاد مصدر مطلع، أن فرقة الدراجين لمفوضية الشرطة بتيكيوين التابعة لأمن أكادير، قد تمكنت من إيقاف شخصين يبلغان من العمر 16 و30 سنة، يكونان عصابة إجرامية متخصصة في السرقة تحت التهديد بالسلاح.

وجاء إيقاف المشتبه فيهما إثر عملية مراقبة وترصد قامت بها دورية للدراجين على مستوى حي "أيت محند"، مكنت من إيقاف المشتبه فيه القاصر وبحوزته قناعا وسلاحا أبيضا من الحجم الكبير فيما تمكن مرافقه من الفرار، قبل أن تتمكن عناصر الشرطة من إيقافه بمسكنه.

وقد أسفرت عملية التفتيش التي تمت مباشرتها في إطار هذه القضية عن حجز سلاح أبيض ثانٍ وعدة هواتف نقالة متحصلة من عمليات السرقة التي نفذوها مؤخرا، كما بينت التحريات والأبحاث التي تمت مباشرتها مع المشتبه فيهما منذ يوم أمس الثلاثاء أنهما كانا يتعاطيان للسرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض وباستعمال أقنعة بكل من تيكيوين، أكادير، إنزكان ومنطقة الدراركة.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه الراشد لتدابير الحراسة النظرية فيما جرى الاحتفاظ بالقاصر تحت المراقبة، وذلك رهن إشارة البحث الذي تشرف علية النيابة العامة المختصة.