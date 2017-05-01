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مثير وبالفيديو..ضبط مصنع مياه زمزم مغشوشة

بتاريــخ : 1 يونيو 2017 / 01:32 مثير وبالفيديو..ضبط مصنع مياه زمزم مغشوشة | حوادث و حقوق
مثير وبالفيديو..ضبط مصنع مياه زمزم مغشوشة
في مشهد لا يصدق، ضبط رجال الأمن بالدوريات الأمنية بالعاصمة السعودية الرياض، بداية الأسبوع الجاري، مصنعًا كبيرًا لتعبئة مياه زمزم مغشوشة، ومقلدة، كانت جاهزة ومعدة للبيع.

''شوف تيفي''

في مشهد لا يصدق، ضبط رجال الأمن بالدوريات الأمنية بالعاصمة السعودية الرياض، بداية الأسبوع الجاري، مصنعًا كبيرًا لتعبئة مياه زمزم مغشوشة، ومقلدة، كانت جاهزة ومعدة للبيع.

وحسب صحيفة ''الرياض'' السعودية، فإن رجال الأمن قاموا برصد ومتابعة تحركات الجناة حيث تم ضبطهم داخل المصنع المخصص لتعبئة زمزم مغشوش بطريق الصهوة بحي الجعرانة.

وأوضحت الصحفية أن رجال البحث السري بدوريات الأمن المصنع، وضعوا خطة أمنية محكمة للإطاحة بالجناة، الذين تم ضبطهم وسلموا لجهات الاختصاص وهم أربعة وافدين من الجنسية اليمنية.

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المغرب شوف تيفي رجال الأمن السعودية مياه زمزم

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