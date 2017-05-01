عاجل.. نايضة قرطاس في الجزائر..وها شنو واقع ﻿

كشفت وسائل إعلام جزائرية، قبل قليل من ليلة يومه الأربعاء عن وقوع اشتباك مسلح بين عناصر من الدرك الوطني الجزائري، ومجموعة وصفت بالإرهابية بمنطقة واد جمعة القريبة من مدينة الأربعاء بولاية البليدة

"شوف تيفي"



كشفت وسائل إعلام جزائرية، قبل قليل من ليلة يومه الأربعاء عن وقوع اشتباك مسلح بين عناصر من الدرك الوطني الجزائري، ومجموعة وصفت بالإرهابية بمنطقة واد جمعة القريبة من مدينة الأربعاء بولاية البليدة بالجزائر.

وحسب موقع "البلاد.نت" الجزائري، فقد هاجمت مجموعة إرهابية حاجزا للدرك الوطني، ما أسفر عن وقوع 4 إصابات في صفوف الدرك إثر هذا الاشتباك.

وأكد الموقع الجزائري أن وحدات من الجيش، تدخلت على الفور، حيث تجري في هذه اللحظات عملية تمشيط واسعة في ضواحي منطقة "الأربعاء" و"بوقرة" والقرى المحيطة بهما تعقبا للإرهابيين.