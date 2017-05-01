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مثير..مغاربة يطلقون حملة لمقاطعة الأسماك بسبب غلاء أسعارها في رمضان

بتاريــخ : 1 يونيو 2017 / 00:55 مثير..مغاربة يطلقون حملة لمقاطعة الأسماك بسبب غلاء أسعارها في رمضان | حوادث و حقوق
مثير..مغاربة يطلقون حملة لمقاطعة الأسماك بسبب غلاء أسعارها في رمضان
عبر العديد من المغاربة بمواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم الشديد بسبب ارتفاع أسعار الأسماك في جميع المدن المغربية خلال شهر رمضان المبارك، ما جعل بعضهم يطلق حملة لمقاطعة اقتناء الأسماك.

"شوف تيفي"

عبر العديد من المغاربة بمواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم الشديد بسبب ارتفاع أسعار الأسماك في جميع المدن المغربية خلال شهر رمضان المبارك، ما جعل بعضهم يطلق حملة لمقاطعة اقتناء الأسماك.

وطالب أصحاب الحملة جميع المغاربة بالتفاعل معها ونشرها على موقع التواصل الاجتماعي، موضحين أن مقاطعة اقتناء الأسماك بمختلف أشكالها وأنواعها وخاصة "السردين" سيكون بمثابة ضربة موجهة لتجار الأسماك.

وكانت "شوف تيفي" قد كشفت قبل يومين عن ارتفاع أسعار الأسماك بأسواق مدينة الدار البيضاء، حيث وصل سعر سمك السردين مثلا إلى أكثر من 20 درهما.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الأسماك مواقع التواصل الاجتماعي حملة

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