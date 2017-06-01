بالصورة.. ابتسام تسكت تضع الحجاب خلال شهر رمضان وتشعل الفايسبوك ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة حديثة للفنانة المغربية ابتسام تسكت، حيث ظهرت خلالها وهي تضع الحجاب وتفاعل العديد من عشاق خريجة برنامج ''ستار أكاديمي'' مع تسكت ، حيث عبر بعضهم

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة حديثة للفنانة المغربية ابتسام تسكت، حيث ظهرت خلالها وهي تضع الحجاب وتفاعل العديد من عشاق خريجة برنامج "ستار أكاديمي" مع تسكت ، حيث عبر بعضهم عن إعجابهم الكبير بها، في حين أكد آخرون أن "الحجاب" زاد من جمال الفنانة المغربية.

من جهة أخرى، استغل نشطاء الفرصة للإشادة بالأعمال الفنية التي ظهرت بها اتبسام تسكت خلال شهر رمضان الجاري ومن بينها سلسلة "ألو ابتسام".