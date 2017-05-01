وزارة لفتيت تحذر المغاربة من أخبار الفايسبوك و الواتساب ﻿

في بلاغ عاجل توصلت شوف تيفي بنسخة منه،أفادت وزارة الداخلية ،أن تفاعلها مع مختلف القضايا العامة المرتبطة بمجال اختصاصها يتم من خلال إصدار بلاغات عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك، وليس عبر شبكات

شوف تيفي:

في بلاغ عاجل توصلت شوف تيفي بنسخة منه،أفادت وزارة الداخلية ،أن تفاعلها مع مختلف القضايا العامة المرتبطة بمجال اختصاصها يتم من خلال إصدار بلاغات عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك، وليس عبر شبكات التواصل الاجتماعي ولا تطبيقات التراسل الفوري.

وأكدت وزارة لفتيت،أن "أي تداول على تطبيقات التراسل الفوري على الهاتف المحمول ومواقع التواصل الاجتماعي إخبار منسوب لوزارة الداخلية يشتمل على أخبار مشوبة بالتضليل".

وأوضح البلاغ أنه "حرصا منها على تنوير الرأي العام الوطني، تؤكد وزارة الداخلية أن تفاعلها مع مختلف القضايا العامة المرتبطة بمجال اختصاصها يتم من خلال إصدار بلاغات عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك، وليس عبر شبكات التواصل الاجتماعي ولا تطبيقات التراسل الفوري".

وأهابت الوزارة بالمواطنات والمواطنين إلى ضرورة توخي الحذر أمام ترويج أخبار منسوبة لجهات رسمية بواسطة تقنيات التواصل الحديثة.