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عاجل.. متابعة ''أيمن فكري'' أحد متزعمي ''حراك الريف'' في حالة سراح

بتاريــخ : 1 يونيو 2017 / 00:19 عاجل.. متابعة أيمن فكري أحد متزعمي حراك الريف في حالة سراح | حوادث و حقوق
عاجل.. متابعة ''أيمن فكري'' أحد متزعمي ''حراك الريف'' في حالة سراح
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة، عن متابعة أحد قادة حراك الريف أيمن فكري، في حالة سراح لأسباب صحية بعد عصر اليوم الأربعاء بأمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالحسيمة الذي ربط إتصالا مع

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة، عن متابعة أحد قادة حراك الريف أيمن فكري، في حالة سراح لأسباب صحية بعد عصر اليوم الأربعاء بأمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالحسيمة الذي ربط إتصالا مع هيئة الدفاع.

ويأتي قرار متابعة "أيمن فكري" في حالة سراح بعد الإعتقالات الأخيرة لعدد من زعماء الإحتجاجات التي عرفتها منطقة الريف، عقب إقتحام متزعم الحراك "ناصر الزفزافي" لمسجد محمد الخامس والإعتداء على خطيب الجمعة، ومحاولة إحراق مبنى لرجال الأمن بإمزورن والاعتداء على القوات العمومية ..

‫شوف تيفي

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الحسيمة السراح أيمن فكري الوكيا شوف تيفي

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