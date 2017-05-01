وقفات احتجاجية بمنطقة الريف بحضور قنوات دولية ﻿

نظم نشطاء مايسمى ''بحراك الريف'' وقفات إحتجاجية مساء اليوم، يطالبون فيها بإطلاق المعتقلين على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة الحسيمة وإحراق منزل يأوي رجال الأمن بإمزورن.

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نظم نشطاء مايسمى "بحراك الريف" وقفات إحتجاجية مساء اليوم، يطالبون فيها بإطلاق المعتقلين على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة الحسيمة وإحراق منزل يأوي رجال الأمن بإمزورن.



ورفع المحتجون شعارات تدعو إلى إستجابة الدولة على الملف المطلبي الذي وصفوه بالمشروع والعادل، بالإضافة إلى إطلاق سراح المعتقلين، مهندسو الإحتجاجات والأحدات الأخيرة والذين إستغلوا كثافة المشاركين للقيام بأعمال يعاقب عليه القانون المغربي.



وقامت يوم أمس الثلاثاء قنوات ووكالات دولية بتغطية الوقفة الإحتجاجية السلمية التي شهدتها مدينة الحسيمة للتأكيد على ما وصفوه بالملف المطلبي المشروع، وعلى سلمية خطواتهم الإحتجاجية.