 وقفات احتجاجية بمنطقة الريف بحضور قنوات دولية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

رمضانيات..شنو هي أول آية نزلات على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ( فيديو) | بووز

رمضانيات..شنو هي أول آية نزلات على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ( فيديو)

وزارة لفتيت تحذر المغاربة من أخبار الفايسبوك و الواتساب | بوليتيك

وزارة لفتيت تحذر المغاربة من أخبار الفايسبوك و الواتساب

عاجل.. متابعة أيمن فكري أحد متزعمي حراك الريف في حالة سراح | حوادث و حقوق

عاجل.. متابعة ''أيمن فكري'' أحد متزعمي ''حراك الريف'' في حالة سراح

وقفات احتجاجية بمنطقة الريف بحضور قنوات دولية | بوليتيك

وقفات احتجاجية بمنطقة الريف بحضور قنوات دولية

عاجل.. ثلاثة أيام بعد اعتقال الزفزافي ورفاقه: هذا ما يقع الآن بمدينة الحسيمة | حوادث و حقوق

عاجل.. ثلاثة أيام بعد اعتقال الزفزافي ورفاقه: هذا ما يقع الآن بمدينة الحسيمة

بالصور: 6 جرحى في صفوف القوات الأمنية بالدار البيضاء و هذه التفاصيل | حوادث و حقوق

بالصور: 6 جرحى في صفوف القوات الأمنية بالدار البيضاء و هذه التفاصيل

بالصورة.. رشيد العلالي تعصب ودخل طول وعرض في اللي حرقوا جوازات سفرهم المغربي | ثقافة و فنون

بالصورة.. رشيد العلالي تعصب ودخل طول وعرض في اللي حرقوا جوازات سفرهم المغربي

خبر اليوم:المخرج ادريس الروخ يخرج عن صمته بعد الانتقادات التي طالت سلسلة الخاوة وهذا ما قاله لساكنة مدينة آسفي | بووز

خبر اليوم:المخرج ادريس الروخ يخرج عن صمته بعد الانتقادات التي طالت سلسلة الخاوة" وهذا ما قاله

عاجل وبالصور.. أول صور للفنان المغربي سعد المجرد في رمضان: المعلم التزم ودار اللحية | ثقافة و فنون

عاجل وبالصور.. أول صور للفنان المغربي سعد المجرد في رمضان: المعلم التزم ودار اللحية

الزفزافي وزراع الفتنة بيننا

وقفات احتجاجية بمنطقة الريف بحضور قنوات دولية

بتاريــخ : 31 ماي 2017 / 23:55 وقفات احتجاجية بمنطقة الريف بحضور قنوات دولية | بوليتيك
وقفات احتجاجية بمنطقة الريف بحضور قنوات دولية
نظم نشطاء مايسمى ''بحراك الريف'' وقفات إحتجاجية مساء اليوم، يطالبون فيها بإطلاق المعتقلين على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة الحسيمة وإحراق منزل يأوي رجال الأمن بإمزورن.

شوف تيفي

نظم نشطاء مايسمى "بحراك الريف" وقفات إحتجاجية مساء اليوم، يطالبون فيها بإطلاق المعتقلين على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة الحسيمة وإحراق منزل يأوي رجال الأمن بإمزورن.

ورفع المحتجون شعارات تدعو إلى إستجابة الدولة على الملف المطلبي الذي وصفوه بالمشروع والعادل، بالإضافة إلى إطلاق سراح المعتقلين، مهندسو الإحتجاجات والأحدات الأخيرة والذين إستغلوا كثافة المشاركين للقيام بأعمال يعاقب عليه القانون المغربي.

وقامت يوم أمس الثلاثاء قنوات ووكالات دولية بتغطية الوقفة الإحتجاجية السلمية التي شهدتها مدينة الحسيمة للتأكيد على ما وصفوه بالملف المطلبي المشروع، وعلى سلمية خطواتهم الإحتجاجية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الحسيمة الملف المطلبي الوكالات شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

وزارة لفتيت تحذر المغاربة من أخبار الفايسبوك و الواتساب | بوليتيك

وزارة لفتيت تحذر المغاربة من أخبار الفايسبوك و الواتساب

الملك محمد السادس يدشن مركزا للتقويم وإعادة التأهيل الوظيفي بعين الشق بالدار البيضاء | بوليتيك

الملك محمد السادس يدشن مركزا للتقويم وإعادة التأهيل الوظيفي بعين الشق بالدار البيضاء

في ظل غيابه الطويل.. هاشتاغ جديد يهز الفايسبوك تحت عنوان: أين العثماني | بوليتيك

في ظل غيابه الطويل.. هاشتاغ جديد يهز الفايسبوك تحت عنوان: أين '' العثماني''

في أول ظهور له...والد ناصر الزفزافي يدعو شباب الحسيمة للسلمية للحصول على المطالب المشروعة | بوليتيك

في أول ظهور له...والد ''ناصر الزفزافي'' يدعو شباب الحسيمة ''للسلمية'' للحصول على المطالب المشروعة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حلقة جديدة ومباشرة من برنامج المقالب الشهير رامز تحت الأرض (بث مباشر) | قنوات أخرى
منذ 7 ساعات

حلقة جديدة ومباشرة من برنامج المقالب الشهير ''رامز تحت الأرض'' (بث مباشر)

مقاطع فيديو رائعة لسكينة درابيل بطلة سلسلة الخاوة‎ | قنوات أخرى

مقاطع فيديو رائعة لسكينة درابيل بطلة سلسلة الخاوة‎

أسرار خاصة عن تغسيل الموتى من قلب مستودع الأموات | خارج البلاطو

أسرار خاصة عن تغسيل الموتى من قلب مستودع الأموات

نكتة اليوم:كبرات و بغات تزوج وها شنو دارت لْولدها | اضحك مع نكتة اليوم

نكتة اليوم:كبرات و بغات تزوج وها شنو دارت لْولدها

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالصورة.. ابتسام تسكت تضع الحجاب خلال شهر رمضان وتشعل الفايسبوك | ثقافة و فنون
منذ 4 دقائق

بالصورة.. ابتسام تسكت تضع الحجاب خلال شهر رمضان وتشعل الفايسبوك

رمضانيات..شنو هي أول آية نزلات على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ( فيديو) | بووز

رمضانيات..شنو هي أول آية نزلات على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ( فيديو)

وزارة لفتيت تحذر المغاربة من أخبار الفايسبوك و الواتساب | بوليتيك

وزارة لفتيت تحذر المغاربة من أخبار الفايسبوك و الواتساب

عاجل.. متابعة أيمن فكري أحد متزعمي حراك الريف في حالة سراح | حوادث و حقوق

عاجل.. متابعة ''أيمن فكري'' أحد متزعمي ''حراك الريف'' في حالة سراح

﻿ ﻿
أمس 16:53 GMT

عاجل وحصري..ها شكون غادي يزور ناصر الزفزافي في مقر الشرطة القضائية بالبيضاء+ تفاصيل جديدة حول القضية

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.