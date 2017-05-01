عاجل.. ثلاثة أيام بعد اعتقال الزفزافي ورفاقه: هذا ما يقع الآن بمدينة الحسيمة ﻿

تشهد مدينة الحسيمة مرة أخرى في هذه اللحظات من ليلة يومه الأربعاء، تنظيم العشرات من المواطنين مسيرة احتجاجية تضامنية مع ناصر الزفزافي ورفاقه المعتقلين بمقر فرقة الشرطة القضائية بالبيضاء.

"شوف تيفي"

تشهد مدينة الحسيمة مرة أخرى في هذه اللحظات من ليلة يومه الأربعاء، تنظيم العشرات من المواطنين مسيرة احتجاجية تضامنية مع ناصر الزفزافي ورفاقه المعتقلين بمقر فرقة الشرطة القضائية بالبيضاء.

وتمر هذه المسيرة التي انطلقت مباشرة بعد صلاة التراويح في أجواء عادية، حيث رفع المشاركون بها مجموعة من الشعارات طالبوا من خلالها السلطات بإطلاق سراح ناصر الزفزافي ورفاقه.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة الحسيمة ومنطقة إمزورن والعديد من المناطق بالريف، تشهد بشكل يومي تنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية تضامنية مع المعتقلين.