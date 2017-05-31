بالصور: 6 جرحى في صفوف القوات الأمنية بالدار البيضاء و هذه التفاصيل ﻿

شوف تيفي:
عاشت مدينة الدار البيضاء دقائق قبل موعد الإفطار يومه الأربعاء،على وقع حادثة سير خطيرة أصيب على إثرها 6 أمنيين كانوا على متن حافلة للنقل العمومي.
و تعود تفاصيل الحادثة ،حسب ما عاينت "شوف تيفي"،عندما اصطدمت حافلتين للنقل العمومي إحداهما تُقل العناصر الأمنية على مستوى الطريق السيار بين الدار البيضاء و الجديدة على مستوى قنطرة درب غلف.
و قد أصيب على إثر الحادثة 6 عناصر أمنية نٌقلوا إلى مستشفى ابن رشد بالدارالبيضاء حيث تلقوا العلاجات اللازمة باستثناء حالة واحدة وٌصفت بالخطيرة.
و سنعود لتفاصيل هذا الموضوع بعد قليل بالفيديو...
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