 بالصور: 6 جرحى في صفوف القوات الأمنية بالدار البيضاء و هذه التفاصيل ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصورة.. ابتسام تسكت تضع الحجاب خلال شهر رمضان وتشعل الفايسبوك | ثقافة و فنون

بالصورة.. ابتسام تسكت تضع الحجاب خلال شهر رمضان وتشعل الفايسبوك

رمضانيات..شنو هي أول آية نزلات على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ( فيديو) | بووز

رمضانيات..شنو هي أول آية نزلات على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ( فيديو)

وزارة لفتيت تحذر المغاربة من أخبار الفايسبوك و الواتساب | بوليتيك

وزارة لفتيت تحذر المغاربة من أخبار الفايسبوك و الواتساب

عاجل.. متابعة أيمن فكري أحد متزعمي حراك الريف في حالة سراح | حوادث و حقوق

عاجل.. متابعة ''أيمن فكري'' أحد متزعمي ''حراك الريف'' في حالة سراح

وقفات احتجاجية بمنطقة الريف بحضور قنوات دولية | بوليتيك

وقفات احتجاجية بمنطقة الريف بحضور قنوات دولية

عاجل.. ثلاثة أيام بعد اعتقال الزفزافي ورفاقه: هذا ما يقع الآن بمدينة الحسيمة | حوادث و حقوق

عاجل.. ثلاثة أيام بعد اعتقال الزفزافي ورفاقه: هذا ما يقع الآن بمدينة الحسيمة

بالصور: 6 جرحى في صفوف القوات الأمنية بالدار البيضاء و هذه التفاصيل | حوادث و حقوق

بالصور: 6 جرحى في صفوف القوات الأمنية بالدار البيضاء و هذه التفاصيل

بالصورة.. رشيد العلالي تعصب ودخل طول وعرض في اللي حرقوا جوازات سفرهم المغربي | ثقافة و فنون

بالصورة.. رشيد العلالي تعصب ودخل طول وعرض في اللي حرقوا جوازات سفرهم المغربي

خبر اليوم:المخرج ادريس الروخ يخرج عن صمته بعد الانتقادات التي طالت سلسلة الخاوة وهذا ما قاله لساكنة مدينة آسفي | بووز

خبر اليوم:المخرج ادريس الروخ يخرج عن صمته بعد الانتقادات التي طالت سلسلة الخاوة" وهذا ما قاله

الزفزافي وزراع الفتنة بيننا

بالصور: 6 جرحى في صفوف القوات الأمنية بالدار البيضاء و هذه التفاصيل

بتاريــخ : 31 ماي 2017 / 23:31 بالصور: 6 جرحى في صفوف القوات الأمنية بالدار البيضاء و هذه التفاصيل | حوادث و حقوق
بالصور: 6 جرحى في صفوف القوات الأمنية بالدار البيضاء و هذه التفاصيل
عاشت مدينة الدار البيضاء دقائق قبل موعد الإفطار يومه الأربعاء،على وقع حادثة سير خطيرة أصيب على إثرها 6 أمنيين كانوا على متن حافلة للنقل العمومي.

شوف تيفي:

عاشت مدينة الدار البيضاء دقائق قبل موعد الإفطار يومه الأربعاء،على وقع حادثة سير خطيرة أصيب على إثرها 6 أمنيين كانوا على متن حافلة للنقل العمومي.

و تعود تفاصيل الحادثة ،حسب ما عاينت "شوف تيفي"،عندما اصطدمت حافلتين للنقل العمومي إحداهما تُقل العناصر الأمنية على مستوى الطريق السيار بين الدار البيضاء و الجديدة على مستوى قنطرة درب غلف.

و قد أصيب على إثر الحادثة 6 عناصر أمنية نٌقلوا إلى مستشفى ابن رشد بالدارالبيضاء حيث تلقوا العلاجات اللازمة باستثناء حالة واحدة وٌصفت بالخطيرة.

و سنعود لتفاصيل هذا الموضوع بعد قليل بالفيديو...

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب فيديو حادثة البيضاء

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل.. متابعة أيمن فكري أحد متزعمي حراك الريف في حالة سراح | حوادث و حقوق

عاجل.. متابعة ''أيمن فكري'' أحد متزعمي ''حراك الريف'' في حالة سراح

عاجل.. ثلاثة أيام بعد اعتقال الزفزافي ورفاقه: هذا ما يقع الآن بمدينة الحسيمة | حوادث و حقوق

عاجل.. ثلاثة أيام بعد اعتقال الزفزافي ورفاقه: هذا ما يقع الآن بمدينة الحسيمة

عاجل..أستاذ وتاجر كوكايين تم اعتقالهما مع الزفزافي..وهذه هي التفاصيل المثيرة التي تظهر لأول مرة | حوادث و حقوق

عاجل..أستاذ وتاجر كوكايين تم اعتقالهما مع الزفزافي..وهذه هي التفاصيل المثيرة التي تظهر لأول مرة

عاجل: دقائق قبل الإفطار.. شوفو أشنو وقع بين مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء ورجال شرطة بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل: دقائق قبل الإفطار.. شوفو أشنو وقع بين مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء ورجال شرطة بالبيضاء

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حلقة جديدة ومباشرة من برنامج المقالب الشهير رامز تحت الأرض (بث مباشر) | قنوات أخرى
منذ 7 ساعات

حلقة جديدة ومباشرة من برنامج المقالب الشهير ''رامز تحت الأرض'' (بث مباشر)

مقاطع فيديو رائعة لسكينة درابيل بطلة سلسلة الخاوة‎ | قنوات أخرى

مقاطع فيديو رائعة لسكينة درابيل بطلة سلسلة الخاوة‎

أسرار خاصة عن تغسيل الموتى من قلب مستودع الأموات | خارج البلاطو

أسرار خاصة عن تغسيل الموتى من قلب مستودع الأموات

نكتة اليوم:كبرات و بغات تزوج وها شنو دارت لْولدها | اضحك مع نكتة اليوم

نكتة اليوم:كبرات و بغات تزوج وها شنو دارت لْولدها

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالصورة.. ابتسام تسكت تضع الحجاب خلال شهر رمضان وتشعل الفايسبوك | ثقافة و فنون
منذ 7 دقائق

بالصورة.. ابتسام تسكت تضع الحجاب خلال شهر رمضان وتشعل الفايسبوك

رمضانيات..شنو هي أول آية نزلات على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ( فيديو) | بووز

رمضانيات..شنو هي أول آية نزلات على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ( فيديو)

وزارة لفتيت تحذر المغاربة من أخبار الفايسبوك و الواتساب | بوليتيك

وزارة لفتيت تحذر المغاربة من أخبار الفايسبوك و الواتساب

عاجل.. متابعة أيمن فكري أحد متزعمي حراك الريف في حالة سراح | حوادث و حقوق

عاجل.. متابعة ''أيمن فكري'' أحد متزعمي ''حراك الريف'' في حالة سراح

﻿ ﻿
أمس 16:53 GMT

عاجل وحصري..ها شكون غادي يزور ناصر الزفزافي في مقر الشرطة القضائية بالبيضاء+ تفاصيل جديدة حول القضية

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.