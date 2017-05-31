بالصور: 6 جرحى في صفوف القوات الأمنية بالدار البيضاء و هذه التفاصيل ﻿

عاشت مدينة الدار البيضاء دقائق قبل موعد الإفطار يومه الأربعاء،على وقع حادثة سير خطيرة أصيب على إثرها 6 أمنيين كانوا على متن حافلة للنقل العمومي.

شوف تيفي:

عاشت مدينة الدار البيضاء دقائق قبل موعد الإفطار يومه الأربعاء،على وقع حادثة سير خطيرة أصيب على إثرها 6 أمنيين كانوا على متن حافلة للنقل العمومي.

و تعود تفاصيل الحادثة ،حسب ما عاينت "شوف تيفي"،عندما اصطدمت حافلتين للنقل العمومي إحداهما تُقل العناصر الأمنية على مستوى الطريق السيار بين الدار البيضاء و الجديدة على مستوى قنطرة درب غلف.

و قد أصيب على إثر الحادثة 6 عناصر أمنية نٌقلوا إلى مستشفى ابن رشد بالدارالبيضاء حيث تلقوا العلاجات اللازمة باستثناء حالة واحدة وٌصفت بالخطيرة.

و سنعود لتفاصيل هذا الموضوع بعد قليل بالفيديو...