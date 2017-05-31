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بالصورة.. رشيد العلالي تعصب ودخل طول وعرض في اللي حرقوا جوازات سفرهم المغربي

بتاريــخ : 31 ماي 2017 / 23:23 بالصورة.. رشيد العلالي تعصب ودخل طول وعرض في اللي حرقوا جوازات سفرهم المغربي | ثقافة و فنون
بالصورة.. رشيد العلالي تعصب ودخل طول وعرض في اللي حرقوا جوازات سفرهم المغربي
عبر المنشط التلفزيوني رشيد العلالي مقدم برنامج ''رشيد شو'' عن غضبه واستيائه الشديد من قيام بعض الأشخاص بتمزيق جواز سفرهم المغربي، مشيرا إلى أن الأمر يعتبر خيانة صادرة عن أشخاص يختبئون وراء جواز سفر

"شوف تيفي"

عبر المنشط التلفزيوني رشيد العلالي مقدم برنامج "رشيد شو" عن غضبه واستيائه الشديد من قيام بعض الأشخاص بتمزيق جواز سفرهم المغربي، مشيرا إلى أن الأمر يعتبر خيانة صادرة عن أشخاص يختبئون وراء جواز سفر أجنبي.

وكتب رشيد العلالي في تدوينته " قمة الوقاحة والنذالة أن يقوم بعض الخونة بتمزيق جواز سفرهم المغربي !! هل تعتقدون أنكم بهذا الفعل الشنيع ستؤثرون على استقرار هذا البلد! هل تظنون أن المغرب في حاجة إلى أمثالكم ؟ من يتنكر لأصله وللأرض التي احتضنته فهو خائن، الإصلاح والتغيير لا يأتي على أيدي الجبناء ،أن تختبئ وراء جواز سفر أجنبي فأنت لست أهلا أن تتكلم بلسان المغاربة ! المغرب أكبر منكم...انتهى الكلام ".

وعبر آلاف المغاربة عن إعجابهم الكبير بتدوينة رشيد العلالي، مؤكدين رفضهم الكلي لمثل هذه التصرفات التي يهدف منها بعض الأشخاص إلى إثارة الفتنة خدمة لأجندات خارجية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي رشيد العلالي جواز سفر التدوينة

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