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عاجل وبالصور.. أول صور للفنان لمغربي سعد المجرد في رمضان: المجرد التزم ودار اللحية

بتاريــخ : 31 ماي 2017 / 22:59 عاجل وبالصور.. أول صور للفنان لمغربي سعد المجرد في رمضان: المجرد التزم ودار اللحية | ثقافة و فنون
عاجل وبالصور.. أول صور للفنان لمغربي سعد المجرد في رمضان: المجرد التزم ودار اللحية
نشر المهدي بنكيران رئيس جمعية محبي الملك محمد السادس قبل قليل من يومه الأربعاء، صورا جديدة للفنان المغربي سعد المجرد خلال تناوله لوجبة الإفطار رفقة بعض أصدقائه بمقر إقامته بباريس.

"شوف تيفي"

نشر المهدي بنكيران رئيس جمعية محبي الملك محمد السادس قبل قليل من يومه الأربعاء، صورا جديدة للفنان المغربي سعد المجرد خلال تناوله لوجبة الإفطار رفقة بعض أصدقائه بمقر إقامته بباريس.

وظهر سعد المجرد في هذه الصور بشكل مغاير، جعل العديد من النشطاء يتفاعلون معها بكثافة، حيث تساءل العديد منهم إن كان "المعلم" قد "التزم" ...موضحين أن وضعه للطاقية وشكل لحيته، جعل شكله مشابها لبعض السلفيين.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي سعد المجرد الملك محمد السادس مهدي بنكيران

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