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عاجل..أستاذ وتاجر كوكايين تم اعتقالهما مع الزفزافي..وهذه هي التفاصيل المثيرة التي تظهر لأول مرة

بتاريــخ : 31 ماي 2017 / 22:46 عاجل..أستاذ وتاجر كوكايين تم اعتقالهما مع الزفزافي..وهذه هي التفاصيل المثيرة التي تظهر لأول مرة | حوادث و حقوق
عاجل..أستاذ وتاجر كوكايين تم اعتقالهما مع الزفزافي..وهذه هي التفاصيل المثيرة التي تظهر لأول مرة
في جديد قضية اعتقال ناصر الزفزافي ورفاقه، فقد قادت اعترافات الموقوفين إلى إيقاف أستاذ يزاول مهامه بإحدى المؤسسات التعليمية ببني بوعياش، تبين أنه كان ضمن المخططين الأوائل للاحتجاج.

"شوف تيفي"

في جديد قضية اعتقال ناصر الزفزافي ورفاقه، فقد قادت اعترافات الموقوفين إلى إيقاف أستاذ يزاول مهامه بإحدى المؤسسات التعليمية ببني بوعياش، تبين أنه كان ضمن المخططين الأوائل للاحتجاج.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر غدا الخميس، فقد أكدت مصادر أن من بين شركاء الزفزافي، الذين يجري التحقيق معهم بمقر الفرقة الوطنية، أحد تجار الكوكايين، تبين أنه نفسه الذي كان وراء حادث وفاة شخص بعد فراره في حاجز أمني.

وذكرت اليومية بأن الفرقة الوطنية، تجري الأبحاث التي أمر بها الوكيل العام للحسيمة في حق المشتبه فيهم، حول تورطهم أيضا في التحريض والمشاركة في ارتكاب جنايات وجنح تمس النظام العام، وتهديد سلامة موظفين عموميين تجسدت في الأفعال الإجرامية التي وقعت بمدن الحسيمة وإمزورن وبني بوعياش.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي ناصر الزفزافي حاجز أمني الأفعال الإجرامية الكوكايين

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