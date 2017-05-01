عاجل..سقوط مروحية في تركيا..وهذا عدد القتلى ﻿

قتل 13 جنديا تركيا يومه الأربعاء في جنوب شرق تركيا إثر تحطم مروحيتهم من جراء اصطدامها بأحد الخطوط الكهربائية العالية التوتر، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس قبل قليل.

"شوف تيفي"

قتل 13 جنديا تركيا يومه الأربعاء في جنوب شرق تركيا إثر تحطم مروحيتهم من جراء اصطدامها بأحد الخطوط الكهربائية العالية التوتر، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس قبل قليل.

وقال الجيش التركي في بيان له أن المروحية وهي من طراز كوغار فرنسية الصنع، تحطمت بعد إقلاعها من قاعدة عسكرية في محافظة شيرناك الحدودية مع العراق.