عاجل..سقوط مروحية في تركيا..وهذا عدد القتلى ﻿

"شوف تيفي"
قتل 13 جنديا تركيا يومه الأربعاء في جنوب شرق تركيا إثر تحطم مروحيتهم من جراء اصطدامها بأحد الخطوط الكهربائية العالية التوتر، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس قبل قليل.
وقال الجيش التركي في بيان له أن المروحية وهي من طراز كوغار فرنسية الصنع، تحطمت بعد إقلاعها من قاعدة عسكرية في محافظة شيرناك الحدودية مع العراق.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.