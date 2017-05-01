عاجل: دقائق قبل الإفطار.. شوفو أشنو وقع بين مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء ورجال شرطة بالبيضاء ﻿

شهد شارع محمد السادس بمدينة الدار البيضاء قبل قليل من يومه الأربعاء، وقوع مشادات كلامية حادة بين رجلي شرطة ومهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

"شوف تيفي"

شهد شارع محمد السادس بمدينة الدار البيضاء قبل قليل من يومه الأربعاء، وقوع مشادات كلامية حادة بين رجلي شرطة ومهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن رجلي الشرطة، حاولا إبعاد المهاجرين من إحدى الإشارات المرورية إلا أن المعنيين بالأمر رفضوا الاستجابة ومغادرة المكان، بدعوى رغبتهم في الحصول على بعض الدراهم.

وأكد المصدر ذاته أن مجموعة أخرى من المهاجرين، حلوا بعين المكان، ودخلوا في نقاش حاد مع المجموعة الأولى التي رفضت الاستجابة لرجال الشرطة، مشيرا إلى أن الأمور كادت أن تتطور إلى تبادل للضرب بينهم.