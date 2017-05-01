 غاضبون يحاولون شل حركة ''ترامواي '' البيضاء للمرة الثالثة على التوالي و الأمن يتدخل بشكل صارم ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل: دقائق قبل الإفطار.. شوفو أشنو وقع بين مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء ورجال شرطة بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل: دقائق قبل الإفطار.. شوفو أشنو وقع بين مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء ورجال شرطة بالبيضاء

مثير وبالصور..قبل أيام من امتحانات الباكالوريا: ظهور طريقة جديدة وخطيرة للغش رغم تهديدات وزارة حصاد بالعقوبة السجنية | حوادث و حقوق

مثير وبالصور..قبل أيام من امتحانات الباكالوريا: ظهور طريقة جديدة وخطيرة للغش رغم تهديدات وزارة

غاضبون يحاولون شل حركة ترامواي البيضاء للمرة الثالثة على التوالي و الأمن يتدخل بشكل صارم | حوادث و حقوق

غاضبون يحاولون شل حركة ''ترامواي '' البيضاء للمرة الثالثة على التوالي و الأمن يتدخل بشكل صارم

الفيزازي: تغييب العلم الوطني ورفع أعلام أخرى خلال الاحتجاجات وبعض الشعارات تَطاول مُشين على الجيش والدرك والأمن+صورة | مجتمع

الفيزازي: تغييب العلم الوطني ورفع أعلام أخرى خلال الاحتجاجات وبعض الشعارات تَطاول مُشين على الجيش

طاح فالفخ: شوفو الموقف لي وقع للاعب الرجاوي عبد الكبير الوادي وردة فعل غير مُتوقعة | بووز

طاح فالفخ: شوفو الموقف لي وقع للاعب الرجاوي عبد الكبير الوادي وردة فعل غير مُتوقعة

عاجل: العثور على أموال ضخمة بالعملة الأجنبية في غرفة الزفزافي+تطورات جديدة | حوادث و حقوق

عاجل: العثور على أموال ضخمة بالعملة الأجنبية في غرفة الزفزافي+تطورات جديدة

ساعة قبل لفطور: شوفو المتسولين كيستغلو شوارع البيضاء نهار رمضان | بووز

ساعة قبل لفطور: شوفو المتسولين كيستغلو شوارع البيضاء نهار رمضان

في أول جلسة تحقيق.. السجن للقاضي مشقاقة المتلبس بتلقي رشوة داخل محكمة الاستئناف بالرباط | حوادث و حقوق

في أول جلسة تحقيق.. السجن للقاضي مشقاقة المتلبس بتلقي رشوة داخل محكمة الاستئناف بالرباط

في ظل غيابه الطويل.. هاشتاغ جديد يهز الفايسبوك تحت عنوان: أين العثماني | بوليتيك

في ظل غيابه الطويل.. هاشتاغ جديد يهز الفايسبوك تحت عنوان: أين '' العثماني''

الزفزافي وزراع الفتنة بيننا

غاضبون يحاولون شل حركة ''ترامواي '' البيضاء للمرة الثالثة على التوالي و الأمن يتدخل بشكل صارم

بتاريــخ : 31 ماي 2017 / 20:16 غاضبون يحاولون شل حركة ترامواي البيضاء للمرة الثالثة على التوالي و الأمن يتدخل بشكل صارم | حوادث و حقوق
غاضبون يحاولون شل حركة ''ترامواي '' البيضاء للمرة الثالثة على التوالي و الأمن يتدخل بشكل صارم
علمت قناة ''شوف تيفي'' أن بعض المحتجين عادوا للاحتجاج لليوم الثالث على التوالي اليوم الأربعاء ، على ما أسموه التوقيت الرمضاني الجديد لـ''ترامواي'' البيضاء، والذي لم يرقهم حيث عمد عدد من الغاضبين إلى

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر

علمت قناة "شوف تيفي" أن بعض المحتجين عادوا للاحتجاج لليوم الثالث على التوالي اليوم الأربعاء ، على ما أسموه التوقيت الرمضاني الجديد لـ"ترامواي" البيضاء، والذي لم يرقهم حيث عمد عدد من الغاضبين إلى محاولة شل حركة عربات الترامواي على مستوى محطة "الرجاء".

وذكرت مصادر مقربة من إدارة " كازا ترام" أنه وخلافا لليومين السابقين فقد تدخلت عدد من عناصر الأمن بشكل صارم، من أجل ضمان السير العادي لهذه الوسيلة الجديدة للنقل بالبيضاء حيث تم اعتقال شخصين.

وكان عدد من الغاضبين قد تسببوا في أزمة نقل حقيقية عبر "الترام" يوم الإثنين حيث شلوا حركة تحركه لمدة 90 دقيقة و عاودوا الكرة يوم الثلاثاء بتوقف حوالي 40 دقيقة, قبل أن تتدخل إدارة الشركة من أجل الاستماع إلى مطالب الزبناء الثائرين و تسليمهم وثائق تبرر تأخرهم عن مقرات عملهم.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

طرامواي الزبناء شوف تيفي كازا طرام محطة الرجاء

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل: دقائق قبل الإفطار.. شوفو أشنو وقع بين مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء ورجال شرطة بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل: دقائق قبل الإفطار.. شوفو أشنو وقع بين مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء ورجال شرطة بالبيضاء

مثير وبالصور..قبل أيام من امتحانات الباكالوريا: ظهور طريقة جديدة وخطيرة للغش رغم تهديدات وزارة حصاد بالعقوبة السجنية | حوادث و حقوق

مثير وبالصور..قبل أيام من امتحانات الباكالوريا: ظهور طريقة جديدة وخطيرة للغش رغم تهديدات وزارة حصاد بالعقوبة السجنية

عاجل: العثور على أموال ضخمة بالعملة الأجنبية في غرفة الزفزافي+تطورات جديدة | حوادث و حقوق

عاجل: العثور على أموال ضخمة بالعملة الأجنبية في غرفة الزفزافي+تطورات جديدة

في أول جلسة تحقيق.. السجن للقاضي مشقاقة المتلبس بتلقي رشوة داخل محكمة الاستئناف بالرباط | حوادث و حقوق

في أول جلسة تحقيق.. السجن للقاضي مشقاقة المتلبس بتلقي رشوة داخل محكمة الاستئناف بالرباط

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حلقة جديدة ومباشرة من برنامج المقالب الشهير رامز تحت الأرض (بث مباشر) | قنوات أخرى
منذ 4 ساعات

حلقة جديدة ومباشرة من برنامج المقالب الشهير ''رامز تحت الأرض'' (بث مباشر)

مقاطع فيديو رائعة لسكينة درابيل بطلة سلسلة الخاوة‎ | قنوات أخرى

مقاطع فيديو رائعة لسكينة درابيل بطلة سلسلة الخاوة‎

أسرار خاصة عن تغسيل الموتى من قلب مستودع الأموات | خارج البلاطو

أسرار خاصة عن تغسيل الموتى من قلب مستودع الأموات

نكتة اليوم:كبرات و بغات تزوج وها شنو دارت لْولدها | اضحك مع نكتة اليوم

نكتة اليوم:كبرات و بغات تزوج وها شنو دارت لْولدها

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

فطور مع ولاد الشعب:أجواء بسيطة و مؤثرة مع صديقين كيبيعو العصير و حكمات عليهم الظروف يفطرو فالزنقة فرمضان | بووز
منذ 3 دقائق

فطور مع ولاد الشعب:أجواء بسيطة و مؤثرة مع صديقين كيبيعو العصير و حكمات عليهم الظروف يفطرو فالزنقة

عاجل: دقائق قبل الإفطار.. شوفو أشنو وقع بين مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء ورجال شرطة بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل: دقائق قبل الإفطار.. شوفو أشنو وقع بين مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء ورجال شرطة بالبيضاء

مثير وبالصور..قبل أيام من امتحانات الباكالوريا: ظهور طريقة جديدة وخطيرة للغش رغم تهديدات وزارة حصاد بالعقوبة السجنية | حوادث و حقوق

مثير وبالصور..قبل أيام من امتحانات الباكالوريا: ظهور طريقة جديدة وخطيرة للغش رغم تهديدات وزارة

غاضبون يحاولون شل حركة ترامواي البيضاء للمرة الثالثة على التوالي و الأمن يتدخل بشكل صارم | حوادث و حقوق

غاضبون يحاولون شل حركة ''ترامواي '' البيضاء للمرة الثالثة على التوالي و الأمن يتدخل بشكل صارم

﻿ ﻿
اليوم 16:53 GMT

عاجل وحصري..ها شكون غادي يزور ناصر الزفزافي في مقر الشرطة القضائية بالبيضاء+ تفاصيل جديدة حول القضية

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.