غاضبون يحاولون شل حركة ''ترامواي '' البيضاء للمرة الثالثة على التوالي و الأمن يتدخل بشكل صارم ﻿

علمت قناة ''شوف تيفي'' أن بعض المحتجين عادوا للاحتجاج لليوم الثالث على التوالي اليوم الأربعاء ، على ما أسموه التوقيت الرمضاني الجديد لـ''ترامواي'' البيضاء، والذي لم يرقهم حيث عمد عدد من الغاضبين إلى

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر

علمت قناة "شوف تيفي" أن بعض المحتجين عادوا للاحتجاج لليوم الثالث على التوالي اليوم الأربعاء ، على ما أسموه التوقيت الرمضاني الجديد لـ"ترامواي" البيضاء، والذي لم يرقهم حيث عمد عدد من الغاضبين إلى محاولة شل حركة عربات الترامواي على مستوى محطة "الرجاء".



وذكرت مصادر مقربة من إدارة " كازا ترام" أنه وخلافا لليومين السابقين فقد تدخلت عدد من عناصر الأمن بشكل صارم، من أجل ضمان السير العادي لهذه الوسيلة الجديدة للنقل بالبيضاء حيث تم اعتقال شخصين.



وكان عدد من الغاضبين قد تسببوا في أزمة نقل حقيقية عبر "الترام" يوم الإثنين حيث شلوا حركة تحركه لمدة 90 دقيقة و عاودوا الكرة يوم الثلاثاء بتوقف حوالي 40 دقيقة, قبل أن تتدخل إدارة الشركة من أجل الاستماع إلى مطالب الزبناء الثائرين و تسليمهم وثائق تبرر تأخرهم عن مقرات عملهم.