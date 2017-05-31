 الفيزازي: تغييب العلم الوطني ورفع أعلام أخرى خلال الاحتجاجات وبعض الشعارات تَطاول مُشين على الجيش والدرك والأمن+صورة ﻿
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الفيزازي: تغييب العلم الوطني ورفع أعلام أخرى خلال الاحتجاجات وبعض الشعارات تَطاول مُشين على الجيش والدرك والأمن+صورة

بتاريــخ : 31 ماي 2017 / 20:11 الفيزازي: تغييب العلم الوطني ورفع أعلام أخرى خلال الاحتجاجات وبعض الشعارات تَطاول مُشين على الجيش والدرك والأمن+صورة | مجتمع
الفيزازي: تغييب العلم الوطني ورفع أعلام أخرى خلال الاحتجاجات وبعض الشعارات تَطاول مُشين على الجيش والدرك والأمن+صورة
نشر الشيخ السلفي محمد الفيزازي على حسابه الخاص بالفايسبوك قبل قليل من يومه الأربعاء، تدوينة مثيرة، جاءت كرسالة للمشاركين في حراك الريف، حيث أكد لهم بأن مطالبهم مشروعة لكن مع الحفاظ على السلمية

"شوف تيفي"

نشر الشيخ السلفي محمد الفيزازي على حسابه الخاص بالفايسبوك قبل قليل من يومه الأربعاء، تدوينة مثيرة، جاءت كرسالة للمشاركين في حراك الريف، حيث أكد لهم بأن مطالبهم مشروعة لكن مع الحفاظ على السلمية والانضباط وهو ما تحقق في الوقفات اليومية بالريف.

وأوضح أن ما يمكن وصفه بـ "الحقوق" في الاحتجاجات بالريف، هو تغييب العلم الوطني ورفع أعلام أخرى، وإطلاق شعارات من طرف بعض النشطاء فيها تطاول مشين على الجيش والدرك والأمن، ..."

وأكد الشيخ السلفي أن على الدولة القيام بتنفيذ المشاريع التنموية والحقوقية والثقافية المسطرة، وفتح حوار شجاع للالتفات على شرارة التمرد وقطع الطريق على الدعم الخارجي بكل أنواعه.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الشيخ السلفي السلمية حراك الريف الاحتجاجات الانفلات الأمني

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