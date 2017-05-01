عاجل: العثور على أموال ضخمة بالعملة الأجنبية في غرفة الزفزافي+تطورات جديدة ﻿

ينتظر أن يجري تمديد الحراسة النظرية لناصر الزفزافي 96 ساعة إضافية بسبب متطلبات البحث و ضرورة استكمال جوانب غامضة من العلاقات المتشابكة لزعيم الاحتجاج و شركائه المقربين.

شوف تيفي:

ينتظر أن يجري تمديد الحراسة النظرية لناصر الزفزافي 96 ساعة إضافية بسبب متطلبات البحث و ضرورة استكمال جوانب غامضة من العلاقات المتشابكة لزعيم الاحتجاج و شركائه المقربين.

و قالت يومية الصباح في عددها الصادر يوم الخميس، إن المحققين أحرجوا المتهم بمجموعة من الأدلة التي حجزت أثناء مداهمة منزله و بالضبط الغرفة التي خصصها مختبرا لتوجيه مختلف الأشرطة و الرسائل التحريضية، إذ عثروا على مبلغ مالي كبير بالعملة الأجنبية، ما فتح تساؤلات المحققين حول مصدره و الأغراض التي كان سيخص لها.

و أحيلت هواتف المتهم و شركائه على المختبر كما أحيلت معدات أخرى لوجيستيكية حجزت بحوزة المتهمين أنفسهم.